Arrivano finalmente buone notizie per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S22 e che, a conti fatti, non possono utilizzare da tempo Android Auto a bordo dei propri device. Già, perché dopo una lunga attesa finalmente il servizio dovrebbe risultare nuovamente compatibile coi modelli che hanno visto la luce poco più di un anno fa. Nonostante i presupposti fossero esattamente questi al momento dell’esordio sugli scaffali, pare che tutto fosse in sospeso dalla scorsa estate, a causa di problemi che non sono mai stati affrontati in modo diretto.

Risolti i problemi di Android Auto sui Samsung Galaxy S22 dopo l’ultimo aggiornamento del servizio

E così, dopo esserci soffermati su tante promozioni dedicate a questi modelli, come quella che abbiamo preso in esame ad inizio settimana, oggi tocca necessariamente fare uno step in più. La novità del momento per chi si ritrova con un prodotto appartenente alla serie dei Samsung Galaxy S22. Tutto ruota oggi attorno al rilascio di Android Auto 9.6, che a detta di diversi utenti in possesso dei modelli menzionati dovrebbe consentirci di archiviare una volta per tutte i problemi in questione. Vi ricordo che il servizio risulta sospeso dalla scorsa estate e che da allora non sono state rilasciate note ufficiali in merito alla tempistica di risoluzione.

Senza ombra di dubbio un buon segnale per chi ha da sempre dato grande importanza al servizio Android Auto per sfruttare al massimo il proprio Samsung Galaxy S22. Tutti coloro che vogliono passare dalla teoria alla pratica possono accedere oggi stesso a questo link. Provando ad essere più specifici, c’è la possibilità di portare a termine il download della versione 9.6.6320, che a conti fatti può essere scaricata nella sua pagina specifica.

Nei prossimi giorni capiremo se effettivamente i problemi di Android Auto, in termini di compatibilità con i vari Samsung Galaxy S22, siano stati risolti definitivamente o meno.

Continua a leggere su optimagazine.com