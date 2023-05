Valerio Mazzei è un cantante, youtuber, tiktoker e influencer italiano, nato a Roma il 25 aprile 2000. Ha una sorella maggiore di nome Sofia, con cui ha un rapporto molto stretto. La sua vita è stata segnata dalla perdita della madre Alessia, avvenuta quando lui aveva circa dieci anni. Da allora, Valerio ha trovato la forza di andare avanti grazie al sostegno del padre e alla passione per la musica.

Chi è Valerio Mazzei

Valerio Mazzei ha iniziato a pubblicare video su YouTube nel 2017, insieme al suo amico Daniele Montani, con cui ha creato un canale dedicato ai videogiochi e alle challenge. Dopo un anno di collaborazione, i due si sono separati e Valerio ha continuato a fare video da solo o con altri youtuber, come Edoardo Esposito, noto come Sespo. Con lui ha formato il duo comico Valespo, che ha riscosso molto successo tra i giovani e che ha pubblicato anche un libro intitolato #Valespo.

La vita sui social e la musica

Oltre a YouTube, Valerio Mazzei è molto attivo anche su Instagram, Facebook e TikTok, dove mostra il suo talento per il canto e la recitazione. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare un cantante professionista e per questo nel 2021 ha pubblicato il suo primo album Che Male Che Fa trainato dal singolo 12 Luglio dedicato alla madre e da altri brani come Per Davvero e Un Posto Per Te. Nel 2020 si è presentato ai casting di Amici 20, il talent show condotto da Maria De Filippi, ma non è stato ammesso al programma.

Il singolo Piumone

Valerio Mazzei è una delle star del web più seguite e apprezzate dai ragazzi, grazie alla sua simpatia, alla sua spontaneità e alla sua creatività. Il suo motto è: “Sii te stesso” e il suo obiettivo è quello di trasmettere gioia e positività ai suoi fan. Il 26 maggio 2023 è uscito il suo nuovo singolo Piumone.