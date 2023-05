Beppe Convertini in ospedale e i fan in apprensione soprattutto da quando hanno scoperto che il loro amato conduttore è rimasto vittima di un incidente. A quanto pare Convertini è ricoverato da due giorni in ospedale dopo un delicato intervento al volto per le lesioni riportate e oggi il conduttore di Linea Verde ha pubblicato una foto su Instagram proprio per dire la sua su quanto è accaduto qualche settimana fa a Roma.

Beppe Convertini ha ringraziato il dottore che lo ha in cura all’ospedale San Filippo Neri e che gli ha rimesso a posto naso e occhio ammettendo anche di non aver rinunciato comunque a lavoro per quanto possibile e sui social ha scritto:

“Grazie al dottor Scopelliti e al personale dell’ospedale il mio naso e occhio sono tornati al loro posto. In queste settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura. Naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia. I valori antichi delle nostre nonne e dei nostri nonni: la famiglia, il lavoro, il rispetto, appunto il senso del dovere. Infatti mi avete visto con gli occhiali da vista a tentare di coprire registrando Linea Verde, uno spot e altri lavori”.

Ecco il post pubblicato dal conduttore qualche ora fa su Instagram:

Ma cosa è successo al conduttore? A quanto pare si trovava in giro in moto per le strade di Roma quando qualcuno gli ha tagliato la strada facendolo finire a terra. Dopo un primo momento in cui ha tentato comunque di lavorare nascondendo i segni con gli occhiali, il conduttore ha deciso di fermarsi per operarsi perché ‘non poteva più fare altrimenti’. Inutile dire che non sono mancati i messaggi di affetto e di pronta guarigione sia da parte dei fan che da parte dei colleghi tutti.