Nelle più belle canzoni di Tina Turner c’è tutta la storia di una delle più grandi icone della musica internazionale, la cui carriera ha attraversato decenni di successi. Con la sua voce potente e la sua presenza scenica magnetica, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

What’s Love Got To Do With It (1984)

Nel 1984 Tina Turner ha lanciato uno dei suoi più grandi successi. What’s Love Got To Do With It ha raggiunto la vetta delle classifiche in molti Paesi ed è diventata un inno per tante donne con il suo forte messaggio di indipendenza. Il brano portato Tina Turner a vincere il suo primo Grammy Award come Canzone Dell’Anno, consacrando definitivamente la sua carriera.

Private Dancer (1985)

Private Dancer è dà il titolo all’album che ha segnato il ritorno di Tina Turner sulle scene musicali 5 anni dopo Love Explosion. La canzone è diventata un successo internazionale, raggiungendo le prime posizioni in molte classifiche. Con il suo ritmo coinvolgente e la voce intensa di Tina Turner, il brano è diventato un inno per la libertà e l’empowerment.

The Best (1988)

Nel 1989 Tina Turner ha lanciato uno dei suoi brani più iconici, The Best, originariamente inciso da Bonnie Tyler nel 1988. La canzone è diventata un inno per l’amore in una deliberata dichiarazione pop rock estratta dal fortunatissimo disco Foreign Affair.

GoldenEye (1995)

Nel 1995 Tina Turner è stata scelta per interpretare il brano principale del film di James Bond GoldenEye. La canzone ha rappresentato un ritorno in grande stile per la cantante, raggiungendo le vette delle classifiche in molti Paesi. La potenza e l’energia della voce di Tina Turner si sono fuse perfettamente con l’atmosfera avventurosa del film, creando un’esperienza unica per gli ascoltatori.

Cose Della Vita con Eros Ramazzotti (1997)

Il duetto tra Tina Turner ed Eros Ramazzotti in Cose Della Vita è nato in maniera del tutto spontanea. Le voci potenti e intense dei due artisti hanno creato un brano emotivamente coinvolgente che oggi rappresenta uno dei punti più alti della loro carriera.