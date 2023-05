In questa mattinata di giovedì 25 maggio l’app Intesa Sanpaolo non funziona per i numerosi clienti dell’istituto bancario che provano ad accedervi anche per le più comuni operazioni di home banking. I problemi sono vari e limitano fortemente l’esperienza di chi avrebbe ora bisogno dello strumento smart e versatile.

La situazione relativa alle anomalie di Intesa Sanpaolo è ben messa in evidenza dal portale Downdetector. Almeno al momento di questa pubblicazione, si segnalano diverse centinaia di alert di persone alle quali l’app Intesa Sanpaolo non funziona quest’oggi. Le anomalie più vistose riguardano l’accesso all’applicazione, nonostante l’inserimento di username e password corretti. Allo stesso tempo, per chi pure riesce ad entrare nella sua area personale dello strumento di home banking, anche le più comuni operazioni non sono possibili, visti i rallentamenti e i blocchi continui. I problemi fin qui citati riguardano sia la fruizione del tool da smartphone Android sia da iPhone, senza particolari differenze.

Se l’app Intesa Sanpaolo non funziona proprio come in questo giovedì di fine mese, quali sono i canali di assistenza ai quali è possibile rivolgersi? Tutti i clienti dell’istituto bancario possono chiamare il numero del servizio clienti 800.303.303, del tutto gratuito dall’Italia. Anche dall’estero potrà essere richiesto adeguato supporto, ma bisogna considerare che il recapito dedicato +39 011 8019.200 potrebbe essere a pagamento, sulla base del piano telefonico in uso. Va di certo specificato che gli operatori rispondono alle richieste dei clienti dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria che va dalle 7:00 alle 24:00, ma anche il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00. Per chi preferisce infine i canali social di supporto, c’è da segnalare il profilo Twitter dell’istituto che risponde all’account @IntesaSP_Help ed è particolarmente attivo nel fornire aiuto ai clienti che ne hanno bisogno.

