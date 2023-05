I problemi della fotocamera del Samsung Galaxy S23 potrebbero avere le ore contate, in particolar modo quelli relativi all’HDR. Da tempo gli utenti in possesso dei top di gamma di quest’anno lamentano degli scatti con HDR non perfetti in determinati condizioni e la stessa Samsung avrebbe chiarito (di recente) come un fix specifico sia in lavorazione e vicino al suo rilascio. Ora, un informatore noto sui social come @tarunvats33 avrebbe scovato proprio degli indizi relativi in questo update nelle scorse ore sui server di test del produttore di smartphone.

L’aggiornamento è siglato come il firmware S91xBXXU2AWEB. Naturalmente, la sola nomenclatura dell’update non può darci reali riscontri sui cambiamenti apportati dal pacchetto software. Tuttavia, giunti a fine maggio, è plausibile che l’adeguamento includa la patch di sicurezza di giugno. Samsung, in effetti, introduce sempre in anticipo rispetto all’inizio del mese di riferimento i fix per la sicurezza, battendo anche Google nella corsa alla distribuzione delle sue patch appunto. Non dovrebbe fare eccezione neanche la soluzione prevista a breve ma, oltre che per la correzione di minacce di vario tipo, sembra proprio che le novità riguarderanno anche alcuni vistosi miglioramenti per la fotocamera.

Come già accennato, i problemi con la fotocamera dei Samsung Galaxy S23 riguardano l’opzione HDR. In determinate condizioni di illuminazione, gli scatti vengono restituiti con strani contorni attorno agli oggetti. Ed è su questo aspetto che sarebbero intervenuti proprio gli sviluppatori, introducendo un fix opportuno per scatti senza errori e che rispecchino la realtà di quanto ripreso.

Alla luce di tutto quanto appena riferito, per vedere il nuovo aggiornamento risolutivo sui Samsung Galaxy S23 potrebbe davvero essere solo questione di poco tempo. In effetti, giunti alla fine del corrente mese, la patch di giugno sarebbe ad un passo, insieme alla correzione delle anomalie per l’HDR. La relativa distribuzione potrebbe partire già dalla prossima settimana.

