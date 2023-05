Arriverà in Cina a dicembre 2023 il prossimo OnePlus 12, come rivelato dal leaker Yogesh Brar su Twitter, che si è pure preoccupato di condividere buona parte delle specifiche tecniche che contraddistingueranno il top di gamma di nuova generazione. Il device dovrebbe montare un display OLED da 6.7 pollici con risoluzione QHD e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il processore di riferimento dovrebbe corrispondere allo Snapdragon 8 Gen. 3 SM8650 di Qualcomm (configurazione con 1x core Prime Cortex X4 + 5x Performance Core + 2x Efficiency Core e frequenza massima di 3,7GHz), chiamato a combinare bene prestazioni ed ottimizzazione energetica, come fatto, d’altro canto, dal suo predecessore.

Le novità più importanti riguarderanno il comparto fotografico, dal momento che il OnePlus 12 dovrebbe presentare un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 50MP ed un sensore periscopico da 64MP (il salto di qualità rispetto alla generazione precedente dovrebbe farsi sentire). La batteria avrà una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W.

OnePlus 12

(Engineering config)



– 6.7" QHD OLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650)

– 50MP + 50MP (UW) + 64MP (periscope)

– 5,000mAh battery

– 100W charging



Launch: December (China) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 25, 2023

Il OnePlus 12 è atteso non prima del prossimo dicembre, almeno per quanto riguarda il mercato cinese (dove sappiamo arriverà prima che in Europa). Come potete vedere, c’è ancora molto da aspettare: se avete l’impellenza di acquistare subito un top di gamma, probabilmente fareste meglio a guardarvi bene intorno in quanto l’attesa per il OnePlus 12 si preannuncia piuttosto lungo. Se c’è qualcuno tra voi che può permettersi di aspettare così tanto tempo (si parla di diversi mesi almeno visto che l’arrivo in Europa del telefono dovrebbe slittare al prossimo anno), verrà ben ricompensato visto che il device pare proprio destinato a fare grandi cose. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

