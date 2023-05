Sofia Crisafulli è una giovanissima tiktoker nata a Legnano nel 2003. A 18 anni è diventata mamma di Thiago, e come spesso accade sui social per questo motivo è stata oggetto di feroci polemiche specialmente per la sua giovane età.

Chi è Sofia Crisafulli

Sofia Crisafulli è nata nel 2003 a Legnano da padre albanese e madre italiana. Ha una sorella maggiore di nome Sara, anch’essa influencer. Sofia ha scoperto la passione per la musica e il ballo quando era bambina.

Ha frequentato il liceo linguistico e parla quattro lingue: italiano, inglese, albanese e spagnolo. Sofia ha avuto una relazione con il rapper DrefGold, conosciuto nel 2019. I due si sono fidanzati nel 2020 e hanno annunciato la gravidanza di Sofia nel febbraio 2021. Il 12 agosto 2021 è nato il loro primo figlio, Thiago. Sofia ha condiviso la sua esperienza di maternità sui social, ricevendo sia complimenti che critiche per la sua giovane età.

Carriera

Sofia Crisafulli ha iniziato la sua carriera di influencer nel 2017, quando ha aperto il suo canale YouTube. Sulla piattaforma ha iniziato a caricare vlog, challenge e clip musicali. Oggi il suo canale conta oltre 600 mila iscritti. Sofia ha avuto ancora più successo su Instagram e TikTok, dove ha sfruttato la sua bellezza, il suo carisma e il suo talento per il ballo. Il suo profilo Instagram ha più di un milione di follower, mentre il suo profilo TikTok ne ha quasi 2,5 milioni. Sofia ha collaborato con diversi brand e personaggi famosi tra cui Mirko Saitta, per il quale ha partecipato al video musicale di Gocce Di Pioggia nel 2020.

Passioni e interessi

Sofia Crisafulli ama viaggiare e scoprire nuove culture. Ha visitato diversi Paesi, tra cui l’Albania, la Spagna, la Francia e gli Stati Uniti. Tra le sue passioni non mancano lo shopping e la costante ricerca di un nuovo look.

Ha diversi tatuaggi sul corpo, tra cui uno sul polso destro con il nome del figlio. Sofia, appassionata anche di animali, ha due cani: un bulldog francese di nome Leo e un chihuahua di nome Lila. Sofia si definisce una persona solare, positiva e spontanea. Ama divertirsi con i suoi amici e con i suoi fan sui social. Non si lascia scoraggiare dalle critiche e cerca sempre di migliorarsi.