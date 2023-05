Sara Di Sturco è una star italo-slovacca di TikTok nata a Roma il 22 maggio 1997. Ha iniziato a fare video su Musical.ly, predecessore di TikTok, con gli pseudonimi Opssarah e Babyprincesshh. Attualmente ha più di 4 milioni di follower sul suo profilo ufficiale.

Chi è Sara Di Sturco

Sara Di Sturco vive a Roma con il suo fidanzato Valentino Bisegna, noto youtuber del duo Matt & Bise. La coppia ha avuto il primo figlio, Martino, all’inizio del 2022. Sara è molto riservata sulla sua vita privata, ma sappiamo che ha due grandi fobie: l’emetofobia, ovvero la paura di vomitare, e l’aracnofobia, ovvero la paura dei ragni.

Le esperienze paranormali

Sara Di Sturco ha sempre amato la danza e ha praticato diversi sport come il tennis e il nuoto. È appassionata di spazio, stelle, paranormale e fantasy.

Ha fatto diversi video in cui si occupa di questi temi, girando anche all’interno di case abbandonate. Ha dichiarato di aver avuto esperienze con fantasmi e alieni e di essere affascinata dal sapere. Nel tempo libero le piace costruire cose nuove o fare esperimenti. Ha anche un debole per i tatuaggi: ne ha uno sul polso destro con scritto “love” e uno sul polso sinistro con scritto “life”.

Il successo sui social

Sara Di Sturco ha iniziato a fare video su Musical.ly due anni fa, quando aveva 20 anni.

Ha raccontato che è stata ispirata da suo cugino, che le ha fatto conoscere l’applicazione. In poco tempo ha guadagnato popolarità grazie al suo stile originale e divertente. Ha continuato a creare contenuti anche su TikTok, dove si occupa principalmente di comicità, lifestyle e maternità.

Molto spesso – come dimostra la sua bacheca – collabora con il suo fidanzato Valentino Bisegna e con altri tiktoker famosi come Gianmarco Rottaro e Martina Picardi. Ha partecipato anche a diversi eventi come il TikTok Fest.