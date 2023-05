Giorgia Soleri è una modella, influencer, scrittrice e attivista nata a Milano il 3 gennaio del 1996. Da molti anni vive a Roma, dove lavora per l’agenzia Deck Communication. Ha partecipato alla decima edizione di Pechino Express 2023 in coppia con l’amica Federica Fabrizio ed è nota anche per essere la fidanzata di Damiano David, il cantante dei Måneskin, vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021.

Chi è Giorgia Soleri: le sfide

Giorgia Soleri ha affrontato diverse sfide nella sua vita, tra cui la malattia e l’aborto. A 16 anni ha scoperto che sua madre aveva un tumore e ha dovuto assistere alla sua guarigione dopo tre interventi chirurgici.

A 21 anni ha deciso di interrompere una gravidanza non desiderata e ha subito le aggressioni verbali di una ginecologa che la rimproverò per la sua scelta. Inoltre, soffre di vulvodinia e endometriosi, due patologie ginecologiche che provocano dolore e disagio e di cui non si parla mai abbastanza.

Offerta La signorina Nessuno Editore: Vallardi A.

Autore: Giorgia Soleri

Dalle battaglie al successo

Giorgia Soleri non si è lasciata abbattere dalle difficoltà e ha trasformato le sue esperienze in occasioni di condivisione e sensibilizzazione. Ha scritto un libro di poesie intitolato La Signorina Nessuno, pubblicato da Vallardi nel 2021, in cui racconta la sua visione del mondo e il suo rapporto con se stessa. Ha promosso una proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia e della neuropatia del pudendo dal Sistema Sanitario Nazionale. Ha partecipato a diverse campagne per i diritti delle donne, come quella contro la violenza di genere e quella per la libertà di abortire.

Giorgia Soleri è una donna forte e creativa, che usa il suo profilo Instagram, seguito da oltre 800 mila follower per diffondere messaggi positivi e incoraggiare le altre donne a essere se stesse. È anche appassionata di tatuaggi: ne ha circa 20, tra cui uno dedicato a sua madre e uno al suo fidanzato Damiano.