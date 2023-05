Quella di oggi è una giornata ricca di interessanti promozioni su Amazon. Una su tutte, per chi fosse in cerca di un nuovo e potente smartphone, vi suggeriamo l’Apple iPhone 14 Pro Max (2019) disponibile con uno sconto del 14% al prezzo di 1.399 euro (invece di 1.619 euro di listino). Il device è venduto e spedito dall’e-commerce stesso nella capacità di memoria da 256GB e in quattro colorazioni: argento, nero siderale, oro e viola scuro. Per i clienti iscritti al servizio Prime, la consegna e il reso sono gratuiti e senza costi aggiuntivi; inoltre, è possibile acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Offerta Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) - Viola scuro Display Super Retina XDR da 6,7" always-on con ProMotion

Dynamic Island, un modo mai visto per interagire con iPhone

L’Apple iPhone 14 Pro Max presenta un display Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici always-on con tecnologia ProMotion, risoluzione di 2796 x 1290 pixel, HDR10, Dolby Vision 4K fino a 30 fps e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il device mostra un fronte in ceramica Shield, un retro in vetro opaco testurizzato e un design in acciaio inossidabile; è resistente all’acqua e alla polvere con grado di protezione IP68 (per garantire una profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529. Sotto la scocca troviamo un processore Apple A16 Bionic (a 4 nm), affiancato da 6GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Quanto all’autonomia, integra una batteria da 4323mAh che dura tutto il giorno e garantisce fino a 29 ore di riproduzione video.

Quanto al comparto fotografico l’Apple iPhone 14 Pro Max dispone sul retro di una tripla fotocamera caratterizzata da: un sensore principale da 48MP con OIS, un ultra-grandangolare da 12MP e un tele 3X da 12MP con OIS; davanti, la fotocamera selfie è da 12MP. Tra le tecnologie di connettività possiede Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot, LTE-A, 5G, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, GPS e NFC.

Continua a leggere su optimagazine.com