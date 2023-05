Non passa inosservata l’offerta odierna di Amazon per l’iPhone 14 viola da 128GB, un top di gamma di ultima generazione che può contare su un prezzo davvero favorevole rispetto solo a qualche mese fa. Senza dubbio questa variante ha avuto meno successo dei modelli Pro, ma resta una delle più interessanti sul mercato e vale la pena prenderla in considerazione con lo sconto di oggi proposto dal famoso sito di e-commerce. Approfondendo tale offerta si può notare come questo iPhone 14 viola da 128GB di memoria interna sia scontato del 20% e ciò significa che dal prezzo iniziale di 1029 euro, ora si è arrivati a quello di 825,99 euro.

Altra ottima promozione, dopo quella descritta di recente. Il risparmio è decisamente interessante e può far gola a qualche utente ancora indeciso se puntare o meno su un top di gamma di questo calibro. C’è disponibilità immediata su Amazon e nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 14 arriverà direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Anche lo stesso sito di e-commerce consiglia tale acquisto proponendolo come scelta Amazon e ricordiamo anche come ci sia la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa totale nel tempo. Tale opzione permetterà a più utenti di avvicinarsi a questo tipo di acquisto.

Ricordiamo a questo punto quali sono le caratteristiche di rilievo che appartengono a questo iPhone 14 viola da 128GB di memoria interna. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici che risulta essere protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Non manca l’ottimo processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee e la possibilità di contare sulle reti 5G per una connessione super veloce.

Decisamente migliorato è il comparto fotografico dell’iPhone 14, si ha modo di scattare foto in qualsiasi condizione di luce ed essere sempre di qualità elevata. Si può contare poi sulla modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e per la modalità Cinema ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine spazio ad una batteria che dura tutto il giorno.

