Arrivano ulteriori indicazioni, in queste ore, per tutti coloro che si ritrovano non solo con un Samsung Galaxy S23, ma con tutti i modelli che sulla carta dovrebbero risultare compatibili con l’aggiornamento One UI 6.0. In particolare, da alcune ore a questa parte si parla con insistenza di alcune piccole modifiche che potrebbero fare la loro apparizione a partire dai dispositivi lanciati sul mercato circa tre mesi fa. Insomma, non solo promozioni allettanti per la serie in questione, come vi abbiamo riportato in settimana con un altro articolo a tema, ma anche alcuni spunti che anticipano le novità software del produttore.

Attenzione alla possibile modifica all’interfaccia del Samsung Galaxy S23 con il nuovo aggiornamento One UI 6.0

Cosa dobbiamo aspettarci per il Samsung Galaxy S23 e, successivamente, per i dispositivi che riceveranno con il trascorrere dei mesi l’upgrade con One UI 6.0? Come riporta SamMobile, circola una voce da alcuni ritenuta un po’ troppo ambiziosa per essere presa alla lettera, secondo cui questo firmware pre-rilascio introdurrebbe una modifica al design inaspettata. A tal proposito si cita come fonte @tarunvats33. Mi riferisco più in particolare al fatto che dovrebbero diventare più grandi i Quick Toggles nell’area notifiche.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci sono screenshot che confermino in qualche modo questa anticipazione, fermo restando che a detta di molti non si tratterebbe di un cambiamento entusiasmante dell’interfaccia utente. Noto a tutti, ormai, che il nuovo aggiornamento impostato su One UI 6.0 dovrebbe apportare più modifiche all’interfaccia utente in generale, ragion per cui se Samsung dovesse decidere realmente di ingrandire le opzioni rapide, questa sarà solo una piccola modifica dell’interfaccia utente tra le tante attese.

Staremo a vedere cosa ci diranno le prossime anticipazioni sul Samsung Galaxy S23, in vista del tanto atteso upgrade.

