Manca soltanto l’ufficialità da parte di Samsung ma, ancora una volta, la data di uscita dei Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 (come pure il luogo del prossimo evento Unpacked estivo) sono stati confermati. Si era già parlato della presentazione dei pieghevoli negli ultimi giorni di luglio, anziché in agosto, e un nuovo report proveniente dalla Corea va esattamente in questa direzione.

Secondo quanto appena trapelato proprio nelle ultime ore, resta il 26 luglio la data di uscita prescelta sia per il Samsung Galaxy Z Fold 5 sia per il Flip 5. Entrambi i dispositivi foldable troveranno spazio nell’evento Unpacked del produttore sudcoreano un po’ in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato. Le altre generazioni di pieghevoli sono state infatti lanciate sempre nel mese di agosto ma quest’anno si sarebbe pensato ad un evento meno tardivo per dare il via alla commercializzazione dei dispositivi quanto prima.

Altro elemento di novità confermato nelle scorse ore da fonti asiatiche è il luogo previsto per il lancio dei due nuovi smartphone pieghevoli. Samsung ospiterà l’Unpacked 2023 al COEX di Gangnam-Gu, a Seoul. Non ci sarà dunque alcun evento negli Stati Uniti o in Europa, come accaduto sempre nel recente passato, La particolare scelta sarebbe strategica: l’obiettivo sarebbe quello di promuovere la candidatura della Corea del Sud per il prossimo Expo 2030.

Sempre le ultime indiscrezioni, sottolineano anche come i due Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 non dovrebbero essere le uniche novità hardware del prossimo Unpacked. Ormai è certo che nell’evento di presentazione ci sarà spazio per due nuovi modelli di Samsung Galaxy Watch 6 e ancora potrebbe fare capolino anche un accessorio innovativo, ossia delle cuffie speciali per la fruizione della realtà aumentata. Insomma, la carne a cuocere dovrebbe essere molta e restituire al brand moltissima visibilità proprio nei prossimi mesi estivi.

