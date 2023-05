Sembra che il colosso di Seul stia testando un nuovo aggiornamento del firmware per la serie Samsung Galaxy S23. Non ci riferiamo alle build di test One UI 5.1.1 e/o One UI 6.0, ma a quella che potrebbe essere lanciata sui canali pubblici già a giugno. Questo aggiornamento, scoperto sui server di test di Samsung (tramite @tarunvats33), porta il firmware alla versione S91xBXXU2AWEB. È troppo presto per dire quali cambiamenti potrebbe apportare, ma ci stiamo avvicinando alla fine del mese, il che probabilmente significa che il produttore asiatico sta già preparando una nuova patch di sicurezza per i suoi flagship Samsung Galaxy S23. L’OEM sudcoreano di solito è il primo a rilasciare nuove patch di sicurezza mensili, battendo anche Google nel suo stesso gioco per la maggior parte del tempo. Data la sua storia, non sarebbe sorprendente se il colosso di Seul iniziasse ad implementare la patch di sicurezza di giugno 2023 prima della fine di maggio.

Come riportato da “SamMobile“, oltre ad una maggiore sicurezza, questo prossimo aggiornamento One UI 5.1 potrebbe anche apportare miglioramenti alla fotocamera per la serie Samsung Galaxy S23. La fotocamera soffre di un problema relativo all’HDR, che si manifesta in determinate condizioni di illuminazione, data l’apparizione di strani contorni attorno agli oggetti. Samsung ha confermato all’inizio di questo mese che sta lavorando per correggere questi bug della fotocamera HDR e ha affermato che la soluzione “sarà inclusa nella prossima versione del firmware“. La società non ha rivelato una data di rilascio esatta per questa patch, ma il messaggio suggerisce fortemente che sarà lanciata a giugno, soprattutto ora che maggio è quasi finito e si avvicina il momento di una nuova uscita mensile.

Inutile dire che questo aggiornamento di prova, contenente la versione firmware S91xBXXU2AWEB, potrebbe portare questi tanto attesi miglioramenti della fotocamera alla serie Samsung Galaxy S23. Nel caso in cui aveste domande da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

