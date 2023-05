Che aspetto e funzioni avrà iOS 17? Mancano meno di due settimane al primo lancio del nuovo aggiornamento Apple per gli sviluppatori all’interno della WWDC Apple del 5 giugno. Dopo mesi e mesi di rumor e anticipazioni sulla prossima fatica software dell’azienda di Cupertino, il motion designer Nicholas Ghigo ha creato un concept più che verosimile con protagonista l’update. Naturalmente non abbiamo conferma della presenza o meno di ogni dettaglio proposto nel prossimo firmware ma molti degli elementi riportati potrebbero davvero fare capolino nell’esperienza software finale.

Ghigo, proprio raccogliendo le indiscrezioni delle ultime settimane, ha immaginato la nuova personalizzazioni della schermata di blocco proprio con iOS 17. In particolare, il designer si è soffermato su tutte le informazioni relative ad Apple Music che potrebbero ben presto essere disponibili senza lo sblocco dello schermo. Gli sviluppatori avrebbero poi pensato a nuovi sfondi e font per la specifica sezione, tutti da provare per l’utente finale, in base ai propri gusti.

Una grande scommessa tentata poi dal designer riguarda il Centro di Controllo. Difatti un numero davvero copioso di indiscrezioni puntano tutte su una vera e propria rivoluzione di scena nel Control Center con iOS 17. Apple, dopo anni di sostanziale immobilismo (dall’ormai datato iOS 11), avrebbe proprio pensato ad una ristrutturazione della sezione. Ghigo propone la sua visione dunque: gli utenti potranno scorrere verso il basso dalla parte in alto a destra dello schermo per accedere rapidamente alle impostazioni Wi-Fi e cellulare, ma anche ai controlli multimediali e ai collegamenti ad alcune delle app del sistema. Secondo la proposta odierna, diversi comandi potranno poi essere modificati a proprio piacimento. Neanche due settimane e scopriremo con certezza se quanto presente nel concept del designer troverà riscontro nell’aggiornamento ufficiale di Apple oppure gli sviluppatori avranno pensato a ben altre soluzioni software.

