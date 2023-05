Lutto nel mondo della musica. Oggi, mercoledì 24 maggio, si è spenta Tina Turner. La cantante è morta all’età di 83 anni dopo aver affrontato una lunga malattia. Ne danno notizia i media internazionali immediatamente la notizia rimbalza sui social in tutto il mondo.

Una delle voci più apprezzate dell’intero repertorio internazionale si è spenta oggi. Si trovava nella sua casa in Svizzera quando è venuta a mancare. sui social il messaggio del suo staff nel comunicare con grande dolore la notizia della sua scomparsa.

“It is with great sadness that we announce the passing of Tina Turner. With her music and her boundless passion for life, she enchanted millions of fans around the world and inspired the stars of tomorrow. Today we say goodbye to a dear friend who leaves us all her greatest work: her music. All our heartfelt compassion goes out to her family. Tina, we will miss you dearly”, il messaggio del suo entourage.

“È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Tina Turner. Con la sua musica e con la sua sconfinata passione per la vita, ha incantato milioni di fan in tutto il mondo e ispirato le star di domani”, si legge. “Oggi salutiamo una cara amica che ci lascia il suo lavoro più grande: la sua musica. La nostra sincera vicinanza alla sua famiglia. Tina, ci mancherai tantissimo”.