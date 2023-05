Ancora oggi sapere che la morte di Paul Gray sia arrivata in uno stato di completa solitudine e dipendenza, fa tanto male. Il dolore è talmente forte che gli Slipknot ne danno annuncio in una conferenza stampa durante la quale mettono giù la maschera, tratto distintivo della band di Des Moines, per non nascondere il dolore e la frustrazione.

Il 24 maggio 2010 Paul Gray, 38 anni, da almeno due giorni non comunica con i suoi familiari. Paul si trova nella stanza 431 del TownePlace Suites di Johnston, Iowa, e proprio quel giorno dovrà lasciare l’albergo. Qualcuno, però, è preoccupato. Da almeno due giorni nessuno dei suoi cari riesce a mettersi in contatto con lui, quindi qualcuno telefona alla reception per avere notizie. Quando un dipendente del TownePlace entra nella stanza dove soggiorna Paul Gray, trova il bassista degli Slipknot senza vita, con un ago ipodermico accanto a lui e alcune pillole sparse per la stanza. Paul è morto, e la notizia viene data alle 10:50 dal quotidiano locale The Des Moines Register.

Bassista e co-fondatore della band capitanata da Corey Taylor, Paul Gray si è spento per un’overdose di morfina e Fentanyl. L’autopsia rivelerà che nel corpo di Gray, oltre a morfina e Fentanyl, sono presenti tracce di Xanax e che il bassista presenta una “significativa malattia cardiaca”.

Sua moglie Brenna intenterà una causa per omicidio colposo contro Daniel Baldi, il suo medico curante, proprio per quelle dosi di Xanax presenti nel corpo del defunto marito. Baldi era a conoscenza dei problemi di dipendenza di Paul, eppure continuava a somministrare l’ansiolitico in modo indiscriminato. Nel 2014 Baldi viene ritenuto non colpevole e corrisponde un risarcimento extragiudiziale alla moglie di Paul. La Board Of Pharmacy dello Iowa vieterà a Daniel Baldi di prescrivere farmaci contro il dolore cronico.