I colleghi di WABetaInfo hanno individuato una novità interessante che dovrebbe arrivare a breve su WhatsApp e che è apparsa nella versione beta alla 2.2319.4.0 dell’app nativa. Si tratta del supporto avanzato per le bozze dei messaggi. Non solo perché sembra che ci sia anche una funzione che funge da promemoria delle password dei backup crittografati end-to-end. Andiamo però con ordine e vediamo cosa accadrà alle bozze dei messaggi su WhatsApp.

Aggiornamento WhatsApp per aiutarci quando non ricordiamo la password del backup

Novità extra, dunque, rispetto alla questione della modifica dei messaggi trattata ieri. In realtà è possibile, sulla famosa app di messaggistica, scrivere bozze dei messaggi da inviare poi in un secondo momento. Il punto è che a volte gli utenti, presi dalle varie chat, possono dimenticare di averle scritte, ora gli sviluppatori stanno cercando di ovviare a tale problema. WhatsApp sta testando un un’etichetta verde, chiamata “bozza“, che sarà mostrata accanto alle prime parole del messaggio che abbiamo scritto consentendo agli utenti di identificare facilmente le chat in cui i messaggi non sono ancora stati inviati.

Tra l’altro si darà anche la priorità a queste conversazioni che integrano le bozze di messaggi, infatti saranno in automatico spostate in alto nell’elenco delle chat. In questo modo gli utenti potranno ricordare più facilmente quali sono le chat dove avranno scritto le varie bozze. Per quanto riguarda invece la funzione di promemoria delle password dei backup crittografati end-to-end, infatti si può rischiare alle volte di dimenticarla, si sta sperimentando un modo per ricordare se la password sia corretta o meno.

Nel caso in cui l’utente non ricordi la password potrà facilmente disabilitare i backup crittografati end-to-end, che verranno eliminati, per poi attivarli nuovamente scegliendo una nuova password. Un modo per rendere più semplice il ricordo di questa password. Non si trattano di novità che rivoluzionano WhatsApp, ma sono degli accorgimenti utili al fine di migliorare proprio l’esperienza utente. Si lavora per rendere l’app di messaggistica più semplice da utilizzare e più intuitiva.

