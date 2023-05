The Idol scandalizza Cannes 2023: con queste poche parole possiamo riassumere i pareri della critica, che ha visto in anteprima alcuni episodi della serie tv.

Creata da Sam Levinson, la mente dietro Euphoria, The Idol esplora il lato oscuro della musica. La protagonista è Lily-Rose Depp nei panni di una giovane stella del pop, Jocelyn, intreccia una relazione con Tedros (interpretato dal cantante The Weeknd, pseudonimo di Abel Makkonen Tesfaye), losco proprietario di un club di Los Angeles e leader di una setta segreta.

The Idol a Cannes 2023 suscita pareri contrastanti di fronte alle eccessive scene esplicite a luci rosse, di nudo (le sequenze incriminate riguardano in particolare il personaggio dell’attrice Lily-Rose Depp) e tanto altro. I fan di Euphoria sono in parte abituati a tale estremismo, ma sembra che la nuova creatura di Levinson sia riuscita ad andare anche oltre.

Nonostante i primi due episodi abbiano ricevuto una standing ovation di 5 minuti da parte del pubblico, la critica statunitense è perplessa sul risultato. Un giornalista di Variety scrive: “Molte reazioni forte per The Idol a Cannes 2023. Si va dall’odiarlo, al “non abbiamo bisogno di vedere ancora scene di Lily-Rose Depp nuda.”

Kyle Buchanan del New York Times l’ha definito “un’odissea sulla homepage di Pornhub”; altri commenti parlano di “vibes alla Euphoria”, ma più di “un mix tra Black Swan, Succession e Secretary“. Un’altra giornalista ha riferito che a fine proiezione molti giornalisti si sono limitati a parlare di The Idol come un prodotto “spazzatura”, ed erano “disgustati”. A chi è piaciuto ha detto semplicemente “è meglio di quello che credevo. I fan di Sam Levinson non resteranno delusi.”

Dopo Euphoria, anche The Idol è destinato a far discutere. La serie debutterà su HBO il 4 giugno. In Italia arriverà su Sky Atlantic il giorno seguente.

