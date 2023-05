Non tanto l’uscita di scena di Bonehead nel 1999, quando scelse di ritirarsi per “concentrarsi su altre cose” e “dedicarsi alla famiglia”: certamente un abbandono inaspettato per uno dei punti cardine della band. Il 23 maggio 2000, però, Noel Gallagher lasciò gli Oasis nel bel mezzo di un tour mondiale. Indoviniamo per cosa?

Gli Oasis avevano appena lanciato Standing On The Shoulder Of Giants ed erano partiti per il tour mondiale. Tra una data e l’altra, il batterista Alan White aveva accusato una tendinite che costrinse la band a cancellare una data della tranche europea, quella di Barcellona. Gli Oasis trascorsero la serata a bere, e durante il convivio Liam Gallagher disse alcune cose poco carine sulla moglie del fratello Noel – Meg Mathews – e sulla figlia Anais. Nella sostanza, Liam sosteneva che Anais non fosse realmente figlia del fratello.

Com’è risaputo quando si parla dei fratelli Gallagher, tra i due scoppiò una rissa prima verbale e poi fisica con schiaffi e cazzotti che volavano in maniera incontrollata. Per questo motivo Noel decise di abbandonare il tour e tornare nel Regno Unito. Per la band non era certo una novità: il 1996 fu l’anno più turbolento in cui si contarono almeno 3 defezioni: la prima fu quella di Liam, che non partecipò alle registrazioni dell’MTV Unplugged; la seconda fu ancora una volta da parte di Liam, che scese dall’aereo che li avrebbe portati in tour negli Stati Uniti pochi minuti prima della chiusura dei portelloni.

La terza, invece, fu quella di Noel, in modalità analoghe. Il culmine fu raggiunto nel 2008, quando Noel diede l’addio definitivo durante un tour europeo dopo l’ennesima lite con Liam che si concluse tra botte e chitarre sfasciate. “Non voglio lavorare con Liam un minuto di più” scrisse in un comunicato.