Ci sono nuovi elementi da prendere in considerazione in queste ore per gli utenti che stanno già guardando verso l’iPhone 16. In attesa della presentazione ufficiale dei modelli, ovviamente prevista a settembre del 2024, abbiamo effettivamente qualche spunto di analisi ulteriore rispetto al nostro ultimo articolo a tema. In particolare, massima attenzione alla fotocamera concepita per questa serie, ma soprattutto alla disposizione delle varie lenti, visto che potrebbero esserci dei punti in comune con l’iPhone 12 assolutamente imprevedibili fino ad alcune settimane fa.

Ci sono elementi in comune tra iPhone 16 ed iPhone 12 sul fronte fotocamera a quanto pare

Provando a scendere in dettagli, emerge che gli obiettivi della fotocamera posteriore sul modello di iPhone 16 di fascia bassa saranno disposti in verticale, un po’ come avvenuto coi modelli che hanno visto la luce nel 2020. Questa la sentenza che ci arriva da Twitter tramite URedditor. Come tutti sanno, siamo passati agli obiettivi della fotocamera posteriore disposti in diagonale con iPhone 13 e iPhone 13 mini, vedendo dare continuità a questa soluzione con la serie degli iPhone 14, fino a vedere confermata la scelta con gli iPhone 15 del 2023 secondo le ultime indiscrezioni trapelate.

Cambio di rotta più che probabile per il prossimo anno, con un “ritorno al futuro” che sicuramente farà piacere al pubblico. Inutile dire che tutti prevedono cambiamenti maggiori per iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, andando ben oltre l’ingrandimento del display che ad oggi è preannunciato rispettivamente a quota 6,3 e 6,9 pollici. Insomma, ci sarà tanto lavoro da fare per seguire la normale evoluzione in casa Apple, stando alle notizie che sono venute a galla fino a questo momento.

Con il trascorrere dei mesi, ovviamente, impararemo a conoscere gli altri punti di forza previsti con l’iPhone 16 in attesa dell’evento di settembre 2023.

