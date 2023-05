Al via la prevendita dei biglietti per Niall Horan a Milano nel 2024. Un unico appuntamento dal vivo è atteso in Italia il prossimo anno, al Mediolanum Forum di Assago (Milano). La data è quella del 21 marzo.

La data di Milano, unica in Italia, farà parte del tour mondiale The Show Live on Tour, che vedrà il cantante impegnato in tutto il mondo il prossimo anno.

Biglietti per Niall Horan a Milano nel 2024

I biglietti per Niall Horan a Milano nel 2024 saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 1 giugno, in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 2 giugno su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Prezzi a breve disponibili

L’album The Show di Niall Horan

L’album The Show di Niall Horan è in programma per il 9 giugno 2023. Un progetto frutto di una meditazione profonda che spazia tra le emozioni più varie. Niall parla di salute mentale ma anche della complessità dell’amore, spinto solo dall’esigenza di sottolineare l’importanza di seguire il proprio cuore.

L’album verrò poi presentato in tour ma già in estate Niall Horan sarà impegnato in alcune esibizioni in tutto il mondo, tra cui il Boston Calling.

“Non c’è niente di meglio che guardare la folla che ti risponde cantando con tutte quelle emozioni sul viso e sapendo che stanno collegando la canzone a qualcosa di significativo nella loro vita”, dice Niall Horan. “Per me, questa è sempre la cosa più bella che si possa ottenere scrivendo una canzone”.

Coach di The Voice USA, ha presentato il suo nuovo singolo Meltdown durante lo show della scorsa settimana.