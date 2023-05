Con l’avvicinarsi della data di lancio del Samsung Galaxy Z Flip 5 insieme al fratello maggiore Z Fold 5, si moltiplicano i dettagli relativi al dispositivo pieghevole a conchiglia. Si era già parlato di una grossa novità per lo schermo esterno dello smartphone foldable e ora un noto e autorevole informatore come Ice Universe ci ha fornito un’anteprima succulenta in un suo tweet, pubblicato solo poche ore fa.

Nel cinguettio posto al termine di questo articolo, il protagonista assoluto è proprio il pannello protettivo dello schermo esterno del Samsung Galaxy Z Flip 5. Mentre nell’attuale Z Flip 4 ci si accontenta di uno schermo ridotto di appena 1,9 pollici di diagonale utile solo per leggere qualche notifica, sul prossimo device pieghevole la stessa componente avrà una superfice ben più estesa e una forma davvero particolare. Come visibile proprio nel tweet, il pannello assumerebbe i contorni di un’icona di una cartella del computer. Le dimensioni esatte dell’unità non sono ancora note, ma è abbastanza chiaro che proprio lo schermo sarebbe pronto ad occupare tutto il frontale del telefono o quasi (naturalmente quando chiuso).

Il Samsung Galaxy Z Flip 5 così rinnovato dovrebbe garantire un’esperienza d’uso decisamente migliorata. Più funzioni dovrebbero essere possibili operando sullo schermo esterno e dunque senza aprire il dispositivo pieghevole. Questo plus poi contribuirebbe anche a non usurare nel tempo la cerniera del telefono, nel caso di continue aperture e chiusure.

L’autorevolezza guadagnata nel tempo da Ice Universe non ci lascia particolari sulla veridicità di quanto visibile nelle immagini in anteprima. Allo stesso tempo, aspetteremo l’evento Unpackerd del prossimo 26 luglio per essere certi della gradita novità. Proprio alla presentazione anticipata dei dispositivi foldable seguirà la più che probabile commercializzazione del telefono già nei primi giorni di agosto.

Galaxy Z Flip5 External Screen Protective Glass Film pic.twitter.com/tFXyYmkTkl — Ice universe (@UniverseIce) May 23, 2023

