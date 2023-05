Sono emersi ulteriori dettagli sulla configurazione della batteria del Samsung Galaxy Z Flip 5. Il prossimo telefono pieghevole non prenderà in prestito le batterie dal Galaxy Z Flip 4, ma potrebbe anche non portare un aggiornamento significativo. Come riportato da “SamMobile“, a quanto pare, qualsiasi potenziale aumento della durata della batteria che l’imminente Samsung Galaxy Z Flip 5 potrebbe vantare dipenderà principalmente dal nuovo chip Snapdragon 8 Gen. 2. Il mese scorso abbiamo appreso due fatti interessanti sulla configurazione a doppia batteria del Samsung Galaxy Z Flip 5. In primo luogo, queste nuove batterie sono dotate di linguette di estrazione, che le rendono più facili da sostituire.

Il secondo grande cambiamento di cui abbiamo parlato il mese scorso è che la batteria secondaria del device avrà una capacità nominale inferiore rispetto all’unità secondaria del Galaxy Z Flip 4. Ora, più specifiche sono emerse dalle agenzie di regolamentazione, dandoci un quadro più chiaro della configurazione a doppia batteria del prossimo telefono pieghevole. I documenti normativi rivelano che la batteria più piccola del Samsung Galaxy Z Flip 5, codice prodotto EB-BF731ABY, avrà una capacità nominale di 971mAh. Inoltre, la batteria più grande, numero di modello EB-BF733ABY, avrà una capacità nominale di 2620mAh. Ciò porta la capacità nominale totale della batteria a 3591mAh. Al contrario, il Samsung Galaxy Z Flip 4 ha una capacità della batteria nominale totale simile a 3595mAh, ma è distribuita in modo diverso tra le due unità. La batteria più piccola ha una capacità di 1040mAh, mentre la batteria grande presenta una capacità nominale di 2555mAh.

Per quanto riguarda il mercato consumer, molto probabilmente entrambi i telefoni saranno descritti come dotati di una capacità tipica della batteria arrotondata per eccesso a 3700mAh. Di conseguenza, qualsiasi guadagno di batteria registrato dal prossimo Samsung Galaxy Z Flip 5 sarà probabilmente il risultato del nuovo chipset Snapdragon 8 Gen.2 e di una migliore ottimizzazione. Si dice che il produttore asiatico abbia in programma di svelare il device prima del solito, a fine luglio anziché all’inizio di agosto insieme al più grande Samsung Galaxy Z Fold 5.

Continua a leggere su optimagazine.com