A gran sorpresa James Hetfield incontra i soldati ucraini rimasti feriti durante la guerra contro la Russia. Il frontman del Metallica si è recato a Vail, in Colorado, per far visita ai militari ricoverato presso il Vail Health Hospital e lì ha incontrato i soldati Roman Denysiuk e Igor Voiny.

L’incontro è avvenuto grazie all’intercessione di Kelli Rohrig, fondatrice della onlus Limbs For Liberty, che ha incontrato James Hetfield in un parcheggio una volta che il leader dei Four Horsemen è ritornato negli Stati Uniti dopo alcune date europee. Kelli Rohrig ha chiesto a Hetfield se fosse possibile portare una parola di supporto ai militari ucraini feriti durante la guerra, e l’artista ha accettato.

La notizia è stata riportata da Vail Daily con tanto di foto a corredo. Nelle immagini vediamo James Hetfield in compagna di un militare su un letto di ospedale e con un altro nei corridoi del nosocomio, con le classiche corna metal. Per i due militari è stato un momento di gioia. Ascoltato da Vail Daily, Igor Voiny ha dichiarato: “È stato un incontro inaspettato e non credevo fosse davvero lui. È stato breve ma intenso”.

Anche la traduttrice Olga Milinan ha confermato la gratitudine e il piacere per la visita del frontman dei Metallica: “Tutti noi siamo cresciuti con la loro musica, sognando di vederli dal vivo”. James Hetfield si è trattenuto insieme ai soldati per poi augurare loro buona guarigione. Al termine dell’incontro, la voce di The Unforgiven ha ringraziato Kelli Rohrig per avegli “svoltato la giornata”.

Dopo il felice ritorno con 72 Seasons, i Metallica sono di nuovo sulla cresta dell’onda e stanno portando in giro per il mondo il nuovo album, una serie di novità che i fan dei Four Horsemen attendevano da tantissimi anni.