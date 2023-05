Un fiume in piena: questa è la settimana in cui ritroviamo Guè Pequeno in Stylist, il nuovo singolo degli Slings in prossima uscita. Dall’anteprima pubblicata nelle storie Instagram da Cosimo Fini – questo il nome di battesimo del rapper – e dal duo bresciano possiamo intuire che sarà una hit perfetta per i club, cosa che succede sempre quando si parla degli Slings.

Il punto di forza è il giro di basso, un riff che parzialmente ricorda la bassline di Under Pressure dei Queen e per questo già meritevole di menzione. Diciamo “fiume in piena” perché solamente pochi giorni fa è stato annunciato il duetto tra Guè Pequeno e Ghali in Puta, il primo singolo di Sixpm con il quale Cosimo Fini ha suggellato la pace ritrovata con il rapper di Mille Pare.

Stylist sarà fuori venerdì 26 maggio su tutte le piattaforme. Gli Slings, come già detto, sono un duo bresciano formato da Prince The Goat e Ibra The Boy. Il loro primo album Wave è uscito nel 2022 e la loro musica è incentrata soprattutto sui club, dove gli Slings sono tra i numeri uno della pista. Per questo motivo il disco è suddiviso in due parti, la prima uscita in pieno agosto e la seconda perfetta per l’inverno.

“L’obiettivo è far ballare e divertire”, hanno dichiarato in un’intervista rilasciata a Billboard. Non è dato sapere se Stylist con Guè Pequeno sia un passo verso il prossimo album. Nel frattempo, il 2023 è l’anno di Madreperla, il nuovo disco di Guè Pequeno che in questi anni si è ripreso la scena – mai lasciata, in verità – con altri due album è un mixtape. Mr. Fini è uscito nel 2020 e ha allietato in fan del rap e del buon hip hop in piena pandemia, seguito da Gvesvs uscito nel 2021 e dal mixtape Fastlife 4.