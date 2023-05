Arrivano nuove indicazioni per quanto riguarda i biglietti di Napoli-Sampdoria, considerando il fatto che rispetto al nosto ultimo punto della situazione sull’argomento non sono emerse nuove comunicazioni ufficiali, ma vari spunti di riflessione. Come stanno le cose? Ho già accennato al fatto che la società azzurra non abbia ancora rilascioato note pubbliche per i tifosi, a differenza di quanto fatto da altri club che giocheranno in casa in occasione dell’ultima giornata di Serie A. A dirla tutta, i partenopei raramente anticipano i tempi sotto questo punto di vista.

Cosa sappiamo sulla possibile data di uscita per i biglietti di Napoli-Sampdoria: anticipazioni su quando escono

Allo stato attuale, cosa possiamo dire a proposito della data di uscita per i biglietti di Napoli-Sampdoria? Sul tavolo, a dirla tutta, abbiamo solo ipotesi su quando escono. Se da un lato era lecito aspettarsi qualche informazione nella giornata di ieri, una volta archiviato il match al Maradona contro l’Inter finalista di Champions League, l’ulteriore ritardo accumulato rischia seriamente di farci arrivare alla prossima settimana. Prima di allora, infatti, difficilmente avremo riscontri più concreti per coloro che sono interessati ad andare a Fuorigrotta per salutare i Campioni d’Italia.

Insomma, come riportano diversi club azzurri che sono in attesa di riscontri più concreti, è possibile che qualcosa si possa muovere solo a partire da lunedì 29 maggio, quando la Lega dovrebbe ufficializzare giorno ed orario delle singole partite in programma in occasione dell’ultima giornata di Serie A. Staremo a vedere se in settimana arriveranno colpi di scena per chi non vuole perdersi l’ultima uscita stagionale degli uomini di Spalletti.

Dunque, al momento occorre portare pazienza, fermo restando le indiscrezioni attualmente da valutare in merito alla data di uscita per i biglietti di Napoli-Sampdoria, per coloro che si chiedono quando escono.

