Stanno arrivando in questi giorni i primi riscontri per quanto concere i rimborsi che spettano agli utenti legati a Rabona Mobile, considerando il fatto che l’operatore da settimane non risulti in grado di assicurare i servizi per i quali i clienti hanno pagato il proprio credito prepagato. Rispetto al nostro ultimo punto della situazione sulla vicenda, effettivamente ci sarebbe qualcosa in più da aggiungere. Come promesso da AGCOM, quest’ultimo ha deciso di scendere in campo nel tentativo di preservare i diritti di coloro che hanno vissuto una reale situazione di disagio di recente.

Testimonianze sui imborsi da Rabona Mobile tramite ConciliaWeb: stanno arrivando alcuni riscontri

Come stanno andando le cose? Effettivamente, c’è già una porzione di utenti che ha deciso di affidarsi a ConciliaWeb, nel tentativo di affidarsi ad una sorta di mediazione che garantisca un rimborso minimo. Oltre ovviamente alla portabilità del proprio numero verso altri operatori, senza dover affrontare costi aggiuntivi (se non quelli di attivazioni previsti dal nuovo gestore con il piano sottoscritto). Insomma, situazione non semplice da leggere, ma che allo stato attuale fa emergere testimonianze differenti a seconda della situazione dalla quale siamo partiti.

Provando ad essere più concreti, emerge che fino a questo momento i rimborsi accordati da Rabona Mobile tramite ConciliaWeb stiano oscillando tra 5 e 15 euro, in attesa di ulteriori testimonianze con le quali potremo mettere a fuoco la questione in modo più appropriato. Insomma, abbiamo al momento una stima di massima utile per capire che non andremo incontro a grandi importi come forma di indennizzo. Situazione dunque in via di definizione, secondo quanto trapelato in queste ore.

Staremo a vedere se nei prossimi giorni verranno a galla ulteriori indicazioni a proposito dei problemi Rabona Mobile. Che idea vi siete fatti in merito?

