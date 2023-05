In tanti in queste ore si chiedono quando ci sarà la sentenza sulla Juve, al punto da avanzare ipotesi sul possibile orario a partire dal quale sarà ufficiale la penalizzazione dei bianconeri. In attesa di eventuali ricorsi e di un altro iter che per forza di cose andrà ad allungare questa vicenda, ci sono diversi aspetti che dobbiamo prendere in considerazione. In primo luogo, appare certo che una decisione dovrebbe essere resa pubblica oggi 22 maggio, considerando il fatto che la giustizia sportiva abbia fatto di tutto in questi mesi per applicare i provvedimenti alla stagione in corso.

Capiamo quando ci sarà la sentenza sulla Juve: cosa sappiamo sull’orario per la penalizzazione

Cosa sappiamo al momento? Premesso che gli organi preposti non abbiano rilasciato dichiarazioni in merito, possiamo soltanto affidarci ad alcuni rumors che, stamane, provano ad anticipare l’orario a partire dal quale conosceremo la sentenza sulla Juve. In particolare, affidandoci alle casistiche precedenti, dovremmo ricevere comunicazioni sotto questo punto di vista. Probabilmente durante il match tra Empoli e Juventus, il cui calcio d’inizio è previsto alle 20.45 al Castellani.

In termini più pratici, cosa dobbiamo aspettarci dalla sentenza sulla Juve? Il club bianconero, secondo quanto filtra questa mattina, spera di limitare i danni ad un -5 che lascerebbe ancora aperta la porta per la Champions League. Tuttavia, nelle ultime ore sta crescendo il partito di chi anticipa una possibile sanzione di 11 punti. Verdetto che renderebbe molto complicato l’accesso alle coppe in vista della prossima stagione.

Dunque, siamo decisamente lontani da questioni meramente sportive, rispetto ad esempio alla storia dei biglietti per la sfida tra Juventus e Napoli che abbiamo analizzato poche settimane fa sul nostro magazine. Se vi state chiedendo quando ci sarà la sentenza sulla Juve, al momento possiamo solo avanzare ipotesi come avvenuto all’interno del nostro articolo.

