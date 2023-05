C’è un elenco di iPhone compatibili con iOS 17 ufficioso ma molto verosimile. Mancano esattamente due settimane a quello che dovrebbe essere il primo lancio della prossima versione del sistema operativo ed è dunque il caso di tirare le somme sulla più che probabile strategia software di Apple.

Un primo sguardo al prossimo aggiornamento iOS 17 dovrebbe essere garantito il prossimo lunedì 5 giugno, ossia nel giorno di apertura della WWDC Apple. Da anni oramai, l’azienda di Cupertino ci ha abituati alla distribuzione della prima beta agli sviluppatori di tutti i suoi OS al via della conferenza annuale che la vede protagonista per le soluzioni software che accompagnano il suo hardware e i suoi servizi. Ebbene, anche l’appuntamento oramai imminente dovrebbe essere confermato, senza alcuna ombra di dubbio.

Stabiliti i tempi dell’update, quali dovrebbero essere gli iPhone compatibili con iOS 17? Naturalmente tutti i melafoni di ultima generazione otterranno il nuovo update ed è dunque utile concentrarsi sui modelli che rimarranno fuori dalla prossima soluzione software. Secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi, naturalmente a carattere non ufficiale, dovrebbero restare fermi ad iOS 17 gli iPhone 8 e iPhone 8 Plus e gli iPhone X. Per completezza, va poi chiarito che la corrispondente soluzione per tablet iPadOS 17 non dovrebbe essere supportata da iPad (di 5a generazione), iPad Pro da 9,7 pollici (di 1a generazione) e iPad Pro da 12,9 pollici (di 1a generazione). In pratica, per smartphone e tablet non serviti la vera differenza la farebbe la non presenza del chip A11 Bionic o soluzioni successive.

Tutti i dispositivi che non saranno compatibili con il prossimo iOS 17 non potranno che sperare solo in qualche aggiornamento di sicurezza per il futuro, almeno quando necessario. Eventuali firmware di questo tipo serviranno solo a risolvere qualche bug, di certo non ad introdurre delle funzioni nuove di zecca, invece attese con il prossimo aggiornamento di questo 2023.

