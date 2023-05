Sul pensiero di Manuel Agnelli su Bruce Springsteen sono stati usati tanti titoli, ma il discorso del cantautore e frontman degli Afterhours è pieno di sfumature.

Durante la presentazione dello spettacolo Lazarus a Milano, la voce di Quello Che Non C’è ha detto la sua sui concerti in Italia del Boss. Un’Italia, oggi, dilaniata dal maltempo e dalle conseguenze sofferte in Emilia Romagna. Per questo motivo il concerto di Springsteen a Ferrara del 18 maggio è stato oggetto di polemiche. Il cantautore statunitense, infatti, era atteso nella città estense proprio nei giorni in cui l’Emilia Romagna contava i morti e i disastri dovuti alle esondazioni e alle piogge torrenziali che si sono abbattute su una terra già martoriata in precedenza dal terremoto.

Domenica 21 maggio, inoltre, Bruce Springsteen si è esibito al Circo Massimo a Roma, e anche in quel contesto non sono mancate le polemiche. Le accuse contro il Boss – o meglio, sugli organizzatori degli eventi – sono state condivise da ambientalisti e e residenti, per il fatto che un concerto di una tale portata avrebbe richiesto – e ha richiesto, in effetti – un dispiegamento maggiore di forze di sicurezza che in quel momento sarebbero state necessarie per i soccorsi.

Manuel Agnelli non ha una posizione categorica, piuttosto – scrive Repubblica – conquista la mancata donazione del ricavato alle zone sensibili e agli abitanti dell’Emilia. Ecco le sue parole:

“L’unica cosa che davvero non mi è piaciuta è che non abbia devoluto l’incasso alle vittime dell’alluvione. Mi ha stupito, dal Boss non me lo aspettavo”.

Tuttavia, Manuel Agnelli si esprime anche in difesa dell’artista e degli organizzatori degli eventi, con spirito critico:

“Penso che troppo spesso ci si dimentica che i musicisti sono professionisti seri. Dietro un evento del genere, c’è il lavoro di centinaia di persone”.

The Boss è stato criticato anche per non aver speso una parole sulle vittime dell’alluvione. A tal proposito, Manuel Agnelli afferma: “Lo capisco. Qualunque cosa avesse detto, sarebbe stata strumentalizzata e avrebbe generato polemiche inutili“.