Ritornano i concerti di Calcutta: nel 2023 il cantautore di Frosinone ritorna sul palco con il Relax Tour nei palazzetti. Per il momento non è previsto un nuovo album, ma l’artista di Latina ha già lasciato intendere che qualcosa arriverà in estate, giusto in tempo per prepararsi agli eventi.

Concerti di Calcutta nel 2023: date e biglietti

Di seguito tutte le date dei concerti di Calcutta con il Relax Tour:

02.12 FIRENZE – Nelson Mandela Forum

02.12 BOLOGNA – Unipol Arena

07.12 ROMA – Palazzo Dello Sport

10.12 BARI – Palaflorio

12.12 NAPOLI – Palapartenope

14.12 PADOVA – Kioene Arena

16.12 TORINO – Pala Alpitour

18.12 MILANO – Mediolanum Forum

I biglietti per i concerti di Calcutta nel 2023 saranno disponibili a partire dalle ore 13 di martedì 23 maggio.

Il nuovo disco di Calcutta

Per il nuovo disco di Calcutta si dovrà attendere ancora per qualche mese. Il cantautore ha scritto: “Il disco fuori con calma”, un messaggio didascalico al quale si aggiunge una dedica per i suoi fan: “Eccoci qua, felice di risentirci”.

L’ultimo album di Calcutta è Evergreen (2018) trainato dai successi Paracetamolo, Kiwi e Pesto, uscito anche in edizione deluxe con l’ultimo singolo Sorriso (Milano Dateo). Da diversi anni, quindi, Edoardo D’Erme – questo il nome di battesimo di Calcutta – ha tenuto i fan nel silenzio.

Quali saranno le novità del nuovo album non è dato saperlo. Negli ultimi anni gli artisti portavoce della nuova ondata indie italiana hanno sfornato novità, l’ultima delle quali è Dentro di Gazzelle (la nostra recensione) mentre il 2022 è stato il turno di Tommaso Paradiso con Space Cowboy.

Va detto che prima dell’annuncio del ritorno sul palco, l’ultimo post pubblicato da Calcutta su Instagram risale al 22 settembre 2021, quando insieme ai suoi fan si è posto il quesito sull’impossibilità di fare concerti a differenza dei comizi elettorali in piazza di fronte a persone accalcate per ascoltare il candidato.