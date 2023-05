Se si ha intenzione di acquistare il Samsung Galaxy S23, ecco che quest’oggi risulta essere davvero allettante l’offerta di Amazon per tale modello nella variante Cream da 128GB di memoria interna. Un top di gamma che può godere già di uno sconto di tutto rispetto sul famoso sito di e-commerce e che siamo sicuri potrà far capitolare molti utenti. Il Samsung Galaxy S23 è arrivato sul mercato quest’anno ed è senza dubbio uno degli smartphone Android più desiderati, ora è possibile acquistarlo ad un prezzo vantaggioso su Amazon, visto come sia stato sottoposto ad uno sconto del 20%.

Inaspettato l’abbassamento del prezzo per il Samsung Galaxy S23 su Amazon oggi: le condizioni aggiornate

Un altro aggiornamento, in sostanza, dopo la promozione trattata ieri. Dai 979 euro iniziali infatti si è arrivati ai 785,47 euro attuali, con un risparmio abbastanza cospicuo che potrebbe intrigare un bel po’ di appassionati del settore. Trattandosi di un top di gamma di ultima generazione è sicuramente allettante poter approfittare di qualche sconto di rilievo come quello di Amazon. Tra l’altro c’è disponibilità immediata, quindi nel giro di pochissimi giorni questo Samsung Galaxy S23 arriverà direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

Grazie poi ad Amazon si ha modo di poter contare anche su un pagamento a rate tramite Cofidis, dando l’opportunità a più utenti di approfittare di tale offerta, senza dover sborsare l’intera cifra in un’unica volta. Come già accennato in precedenza il modello con tale sconto si ritrova nella colorazione Cream e con 128GB di memoria interna, ma quali sono le altre specifiche tecniche di questo Samsung Galaxy S23? Si parte dal display da 6,1 pollici dotato di tecnologia Dynamic AMOLED 2X, il comparto hardware è animato dal processore Snapdragon 8 Gen 21 con RAM da 8GB.

Non manca un sistema fotografico di ultima generazione con sensore principale da 50 megapixel e la possibilità di poter contare sull’intelligenza artificiale. Il punto di forza di questo Samsung Galaxy S23 sono infatti gli scatti notturni. Ottimizzata al meglio anche la batteria da 3900 mAh che conta sulla ricarica rapida da 25W. All’interno della confezione di vendita ritroviamo anche il caricatore. Un’offerta imperdibile da prendere assolutamente in considerazione.