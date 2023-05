Si tratta della funzione più attesa di tutte, quella per modificare i messaggi WhatsApp dopo il loro invio: per evitare figuracce dopo errori di grammatica o di battitura o semplicemente dopo aver cambiato idea. La feature è già in test da molto e in prova per un certo numero di utenti: sul tempi per il rilascio definitivo della stessa opzione non ci sono ancora dettagli specifici ma il team di Meta (nelle scorse ore) ha fatto sapere almeno che la novità è imminente.

Attraverso i canali social Twitter e Facebook di WhatsApp è stato lanciato un video decisamente chiaro: in pratica, con emoji e grafica accattivante, si fa riferimento proprio alla possibilità di modificare i messaggi WhatsApp già inviati. L’opzione sarebbe disponibile prossimamente. Per quanto non ci sia un’indicazione precisa, è lecito pensare che la distribuzione della novità possa arrivare anche solo nel giro di qualche settimana, sia per dispositivi Android sia per gli iPhone.

Come pure raccontato in qualche precedente approfondimento, la possibilità di modificare i messaggi WhatsApp avrà una sua scadenza. L’operazione di editing di un contenuto testuale non potrà che essere sfruttato entro 15 minuti dall’invio della nota. Subito dopo, ogni tentativo di intervento sarà del tutto vano. Una volta che si procederà proprio alla modifica, accanto al contenuto cambiato apparirà l’etichetta “modificato” e l’interlocutore saprà sempre che una o più parole sono cambiate all’interno della conversazione.

Finora era stato possibile solo eliminare un contenuto, quando inviato per errore. La nuova possibilità di cambiare quanto già inoltrato, anche se per poco tempo, è una feature decisamente utile ma che mancava all’appello. I tester Android del programma beta sono già in grado di accedere a questo plus, molto presto toccherà un po’ a tutti avvalersene semplicemente selezionando il messaggio e scegliendo l’opzione “modifica” tra qyelle disponibili.

