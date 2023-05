In questi giorni di maggio, è decisamente molto diffuso un nuovo SMS PosteInfo che nasconde un tentativo di raggiro. Il messaggio fa riferimento ad un pacco non consegnato per problemi con l’indirizzo del destinatario: meglio precisare che non è stata Poste Italiane ad inviare la nota (neppure in riferimento al suo corriere SDA). Piuttosto, siamo al cospetto di una truffa ai danni di cittadini ignari che potrebbe avere i suoi pessimi effetti.

Di SMS PosteInfo ne abbiamo segnalati moltissimi negli ultimi mesi del 2023 ma anche nel 2022. Tutti facevano riferimento a problemi di accesso all’area di home banking dell’istituto e invitavano le persone a verificare il loro account su un sito truffaldino. La formula in scena in questi giorni è totalmente diversa. Si fa riferimento ad un pacco in arrivo tramite corriere che non è stato consegnato per indirizzo non valido. Dunque si invita la vittima di turno a verificare i dati personali sul sito di Poste. Il link contenuto nella nota, in realtà, traghetterà la vittima di turno su un sito fake che nulla ha a che fare con l’istituto di riferimento. Piuttosto, si tratta di un clone della piattaforma e che ha lo scopo di carpire dati personali. Il malcapitato che vorrà verificare la sua spedizione non avrà remore ad inserire username e password in quelli che riterrà essere i consueti campi di autenticazione. Le credenziali finiranno così nelle mani di cybercriminali. Questi ultimi le utilizzeranno per operazioni non autorizzate e pericolose per gli utenti.

Così come in passato, anche l’ultimo degli SMS PosteInfo dovrebbe essere guardato con diffidenza e dunque immediatamente cancellato. Per quanto la comunicazione sembri giungere direttamente da Poste, l’ideale sarà sempre tenere a mente che l’istituto non invierà mai messaggi contenenti collegamenti esterni, per verificare qualsiasi situazione. Le note di questo tipo, dunque, dovranno sempre essere considerata soltanto fake e truffaldine.

