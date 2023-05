Il weekend in corso potrebbe essere la migliore occasione degli ultimi tempi per approfittare di un prezzo del Samsung Galaxy S22 e S23 più ribassato che mai. L’occasione è duplice per risparmiare sul top di gamma standard dello scorso anno, oppure sull’ammiraglia lanciata solo nel mese di febbraio. Di seguito, sono riportate le condizioni economiche più vantaggiose proposte da Amazon proprio in queste ore.

Si parte dal prezzo del Samsung Galaxy S22, naturalmente sempre più conveniente sul popolare e-commerce. In effetti, per avere la versione standard del top di gamma, nel suo taglio da memoria di base di 128 GB, saranno necessari ora soltanto 589 euro. Il risparmio è considerevole ed è pari al 33% del valore di listino attuale del dispositivo. C’è pure da prendere in considerazione che la proposta commerciale odierna include (in confezione) anche il caricabatterie Samsung da 25W per la ricarica super-rapida. L’unico aspetto fondamentale da tenere in considerazione per la speciale offerta è che la consegna del pacco non sarà per nulla immediata. In effetti, l’arrivo del prodotto è previsto dal prossimo 13 giugno.

Offerta Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!²...

Seconda offerta del weeekend di Amazon è quella con protagonista anche il recentissimo Samsung Galaxy S23, sempre nella sua versione standard e con taglio di memoria da 128 GB. Per portare il dispositivo a casa basteranno 849 euro, con uno sconto del 13% rispetto al valore di listino attuale. Anche questa soluzione include il caricatore in confezione, un plus di non poco conto per chi non ha un alimentatore da parete già disponibile a casa. Per quanto riguarda i tempi di spedizione, non ci saranno particolari attese come nel caso precedente. In effetti, il pacco contenente lo smartphone di punta arriverà a destinazione già questo mercoledì 24 maggio. Il prodotto di punta è disponibile al momento di questa pubblicazione ma potrebbe velocemente andare a ruba per le vantaggiose condizioni di vendita.

Offerta Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

Continua a leggere su optimagazine.com