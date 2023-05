Per chi ama creare sticker WhatsApp partendo da una foto ed è possessore di un iPhone, c’è una ottima notizia. In una nuova beta del servizio di messaggistica su TestFlight è comparsa di nuovo la funzione in esame. Era già accaduto nel mese di aprile ma ora abbiamo a disposizione dei dettagli in più e la distribuzione definitiva della funzione non dovrebbe dunque tardare.

Il riferimento odierno è all’aggiornamento WhatsApp beta per iOS siglato come 23.10.0.74. Nell’immagine di apertura articolo è riportata una schermata interna al servizio che riporterebbe proprio il dettaglio relativo alla possibilità di creare sticker WhatsApp. Neanche a dirlo, l’anteprima è stata pubblicata dal solito ben informato WABetaInfo e ci permette di sapere come si procederà per ottenere proprio un adesivo per le chat. All’interno delle opzioni di condivisione di un elemento, è ora comparso il comando “New Sticker”.

Come si procederà per creare sticker WhatsApp? Le fasi successive di editing di un adesivo non sono ancora chiare ma la procedura dovrebbe essere semplice ed immediata. In pratica, partendo da una foto presente sul telefono, dovrebbe essere possibile scontornarla con qualche strumento automatico, dunque eliminare lo sfondo e creare lo sticker corrispondente. Di certo non mancheranno degli strumenti di modifica dell’immagine utili a personalizzare ancora di più il contenuto. Una volta creata la soluzione, questa potrà essere facilmente condivisa in ogni chat singola o di gruppo.

La funzione per creare sticker WhatsApp su iPhone utilizza le API di iOS 16, dunque potranno presto beneficiarne solo colore che hanno un melafonino supportato dall’ultimo sistema operativo Apple. Per la distribuzione definitiva della funzione dovrebbe essere necessario ancora del tempo, mentre non si hanno ancora notizie relative alla stessa possibilità per gli smartphone Android, neanche per i beta tester. Sarà solo questione di tempo, anche in questo caso.

