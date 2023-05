All’anagrafe Matteo Lucido, l’ex concorrente di Amici ha scelto il nome d’arte Wax. Perché Wax ha deciso di chiamarsi in questo modo? Il suo nome d’arte ha sempre destato stupore, tanti sono stati coloro che si sono interrogati sul significato di questo nome. Adesso, dopo la finale di Amici, arriva qualche spiegazione da parte del diretto interessato.

Ospite di Verissimo, Wax racconta le sue molteplici personalità: “Ho tante personalità, mi sento un sacco di cose dentro, un teatro, come dico nelle mie canzoni. Nella prima metà della mia vita, ho vissuto un’infanzia strana. I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla ma c’è stata sofferenza, certi ricordi non riesco a raccontarli con le parole quindi li racconto nelle canzoni”.

Il nome d’arte Wax

Poi spiega il nome d’arte Wax, nato dall’idea di un “nemico”, che ha deciso di tenersi vicino:“Wax me l’ha dato un mio vecchio compagno di classe che non mi stava neanche troppo simpatico sinceramente, quindi ho deciso di tenermelo stretto perché si dice che i nemici bisogna tenerseli stretti, giusto?”

“Questo nome è dedicato a lui?”, chiede Silvia Toffanin. “No beh, adesso non esageriamo”, risponde Wax con simpatia. Non un omaggio al nemico di vecchia data, quanto piuttosto un nome che ha voluto portare con sé nel suo percorso artistico.

L’esperienza ad Amici e il rapporto con Arisa

Ad Amici ha imparato tanto. Ha imparato, prima di tutto, ad amare gli altri. “L’amore ti salva”, dice. L’amore salva più della musica. Wax è molto fiero di aver conosciuto Arisa. “Abbiamo fatto un percorso pazzesco perché siamo stati molto in contatto. Abbiamo parlato tanto, mi dava sempre una mano non solo nel canto ma anche emotivamente, come fa un’amica”, racconta. Poi si rivolge a lei e dice: “Ora ti reputo una mia amica”.

Il consiglio di Arisa a Wax? “Gli consiglio di chiamarmi e di essere ponderato nelle scelte, di cercare aiuto e di non mollare la barca. Ci sono tanti marinai pronti a traghettarlo dove deve arrivare”, le parole della coach. Adesso Wax non vede l’ora di incontrare i fan perché “siete voi che mi mantenete vivo”.