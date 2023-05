Dopo le esternazioni di Noel Gallagher, dal mondo del brit-pop arriva un’altra riflessione. Il pensiero di Damon Albarn dei Blur contro la Brexit si interfaccia sul mondo degli artisti e sugli effetti accusati dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

Il cantautore britannico è stato intervistato da Channel 4 dopo il lancio del nuovo singolo The Narcissist che anticipa il nuovo album della band, The Ballad Of Darren in uscita per l’estate. Damon Albarn considera la Brexit “un disastro” motivando la sua opinione con i documenti e i costi necessari per le trasferte che un artista deve affrontare per portare il suo spettacolo all’estero.

Il frontman dei Blur ricorda, ad esempio, gli sforzi di un artista emergente per muoversi al di fuori del Regno Unito e portare la sua musica nel resto dell’Europa e del mondo. “Ai vecchi tempi, prima della Brexit, potevi essere una band giovane e andare in Europa e suonare in fondo ai festival”, un’esperienza faticosa ma certamente gratificante che ora, secondo Albarn, viene rallentata proprio dalla Brexit.

“Quel tipo di creatività è stata molto ridotta per le persone su quest’isola, perché ora è costoso andare là fuori. Non è semplice. Devi pagare per i visti e cose che prima non erano necessarie. È terribile”.

Quindi: “La Brexit è stata una parodia e la gente si sta svegliando ora, grazie al cielo, ma è stato un disastro. Spiritualmente, economicamente, solo spazzatura”.

In una vecchia intervista, ancora, Noel Gallagher si era scagliato principalmente contro coloro che si erano pentiti di aver votato a favore della Brexit e per questo è stato accusato di nazionalismo. La Brexit, quindi, continua a trovare dissenso anche da parte degli artisti internazionali non contenti del nuovo assetto politico ed economico del Regno Unito.