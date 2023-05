Con la morte di Ray Manzarek si chiude un altro cerchio: il tastierista dei Doors è già una leggenda e lo ha dimostrato in ogni nota sputata fuori dalla band, da Break On Through (To The Other Side) a The Soft Parade. A lui dobbiamo il trip chimico e maledetto di Not To Touch The Earth e le visioni di Spanish Caravan, ma anche tutto il resto. Da sempre Ray Manzarek è ricordato come l’uomo con due cervelli: il primo con la mano destra sull’organo Vox Continental, il secondo con la mano sinistra sul Fender Rhodes Piano Bass.

Nei fatti, il cervello di Ray Manzarek è uno solo ed è ancora raro trovare un artista che sappia sfruttare al massimo i due emisferi. Le sue soluzioni compositive e le sue linee di basso sono iconiche e difficili da riprodurre, anche per i musicisti più navigati. È stato lui, del resto, a convincere Jim Morrison a mettere in piedi una band. In quel 1965 a Venice Beach i due si confrontano e il futuro Re Lucertola canta un verso di Moonlight Drive. Ray ne rimane folgorato.

In quel tempo Manzarek è impegnato nei Rick & The Ravens insieme ai fratelli Rick e Jim, ma conosce il chitarrista di flamenco Robby Krieger e il batterista jazz John Densmore che fanno parte dei The Psychedelic Rangers. I tre si sono conosciuti in una seduta di meditazione trascendentale. È ora di scrivere la storia, così nascono di Doors.

Ray Manzarek è un po’ dandy e un po’ filosofo, con la testa sempre china sul suo strumento per studiare il suono in ogni minimo dettaglio. Il resto è tutto nei dischi, ascoltiamoli più volte e solo così troveremo conferme. Ray Manzarek muore il 20 maggio 2013 dopo una battaglia contro il cancro al dotto biliare, dopo aver scritto una delle pagine più belle della storia del rock.