Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame questa mattina a proposito del Samsung Galaxy S23 Ultra, soprattutto in relazione a coloro che aspettano un aggiornamento utile per migliorare ulteriormente le prestazioni della fotocamera. Come stanno le cose e cosa dobbiamo aspettarci a breve termine? Proviamo a fare il punto della situazione, grazie ad alcune anticipazioni che sono venute a galla proprio in queste ore e che, a conti fatti, vanno ad integrare il bollettino che abbiamo portato alla vostra attenzione di recente con un altro articolo.

Ancora miglioramenti previsiti per la fotocamera del Samsung Galaxy S23 Ultra: ulteriore aggiornamento a breve

Cosa sappiamo sulla tanto attesa evoluzione per la fotocamera del Samsung Galaxy S23 Ultra a breve? Nonostante si parli di uno smartphone decisamente avanti rispetto alla media in termini di qualità degli scatti, sembrerebbe che le ambizioni del produttore coreano non conoscano limiti. Vedere per credere quanto riportato da SamMobile, secondo cui il modello in questione pare destinato ad ottenere l’opzione di lunghezza focale 2x nella modalità Ritratto dell’app della fotocamera. Se confermata, si trattarebbe di una funzione con la quale il device potrebbe fare ulteriormente la differenza sotto questo punto di vista.

I presupposti sono molto interessanti, in quanto la novità descritta oggi pare sia stata individuata dall’informatore Ice Universe, particolarmente attivo soprattutto su Twitter, nel corso di un test inedito condotto sul firmware. Come viene regolata questa nuova funzione? A detta della fonte, la nuova opzione 2x nell’app della fotocamera del Samsung Galaxy S23 Ultra utilizza un ritaglio da 50 MP (zoom nel sensore) dal sensore della fotocamera ISOCELL HP2 principale da 200 MP.

Partendo da quella, la stessa immagine viene convertita in un’immagine da 12 MP in post-elaborazione, garantendo un risultato finale migliore ai possessori di un Samsung Galaxy S23 Ultra.

