Si chiama The Narcissist ed è il nuovo singolo dei Blur. Ora rileggiamo e andiamo oltre, perché nel futuro più breve c’è anche un nuovo album. Sì, Damon Albarn e soci sono tornati e stanno per lanciare la prossima release. The Ballad Of Darren – questo il titolo – arriva 8 anni dopo The Magic Whip (2015) e suggella il glorioso ritorno della band brit-pop che ha segnato la corrente degli anni ’90.

E di brit-pop, in The Narcissist, ce n’è davvero tanto. La voce di Damon Albarn ha un delay con caratura vintage, le chitarre acustiche fanno da padrone e il beat di Dave Rowntree è ancora quello. I fan non hanno creduto ai propri occhi, quando i Blur hanno pubblicato la copertina e la data di uscita del disco. Nei fatti, la band britannica era già tornata in pista con una serie di concerti eventi dopo anni di silenzio, ed è mancato davvero poco prima di illuderci su un nuovo album nel prossimo futuro.

Ora quel sogno è realtà, e The Narcissist ci sbatte in faccia un discorso mai del tutto interrotto. In tutti questi anni Damon Albarn ha continuato a lavorare con i Gorillaz e ha lanciato anche il suo secondo disco da solista dopo Everyday Robots (2014). The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows è uscito nel 2021, in un contesto di arrancante ripresa dalla pandemia durante la quale il ruolo della musica è stato determinante.

I Blur, del resto, sono stati coloro che insieme agli Oasis hanno contribuito alla divulgazione del british pop nel mondo negli anni ’90 – Song 2, Beetlebum, Parklife, The Universal – in un’ondata in cui gli artisti sono ripartiti dai Beatles per proporre una versione del beat meno vicina al blues e più vicina all’indie.

[Verse 1: Damon & Graham]

Looked in the mirror

So many people standing there

I walked towards them

Into the floodlights

I heard no echo (No echo)

There was distortion everywhere (Everywhere)

I found my ego (My ego)

I felt rubato standing there

Found my transcendent (Transcendent)

It played in mono painted blue (Painted blue)

You were the Pierrot (The Pierrot)

I was the dark room (The dark room)

[Chorus]

I’ll be shining light in your eyes (In your eyes)

You’ll probably shine it back on me

But I won’t fall this time

With Godspeed I’ll heed the signs

[Verse 2]

I saw the solstice (The solstice)

The service station on the road (On the road)

I took the acid (The acid)

Under the white horses (Down the road)

My heart it quickened (It quickened)

I could not tear myself away (Myself away)

Became addiction (Addiction)

If you see darkness look away (Look away)

[Chorus]

I’ll be shining light in your eyes (Look away, look away)

You’ll probably shine it back on me (Look away)

But I won’t fall this time

With Godspeed I’ll heed the signs

[Verse 3]

Oh, glorious world (Glorious)

Oh, potent waves valleys gone wild (Potent waves)

Connect us to love (Us to love)

And keep us peaceful for a while (For a while)

[Chorus]

I’ll be shining light in your eyes (For a while, for a while)

You’ll probably shine it back on me (For a while)

But I won’t fall this time

With Godspeed I’ll heed the signs (In your eyes)

I’ll be shining light in your eyes (In your eyes, in your eyes)

You’ll probably shine it back on me (In your eyes)

But I won’t fall this time

With Godspeed I’ll heed the signs

I won’t fall this time

With Godspeed I’ll heed the signs