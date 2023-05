Quando si parla di acquistare un iPhone, può essere d’aiuto prendere in considerazione alcune offerte che arrivano dal mondo del web e come sempre tra i siti più affidabili ritroviamo Amazon. A tal proposito quest’oggi, il famoso sito di e-commerce, propone in offerta l’iPhone 13, modello Mezzanotte da 128GB di memoria interna. L’occasione sembra essere alquanto ghiotta e può essere il momento giusto per portarsi a casa un dispositivo di stampo Apple a prezzo scontato.

Focus sull’iPhone 13 riapparso Amazon a prezzo più basso oggi: nuova offerta del momento

Altra promozione, dopo quella riportata nei giorni scorsi. Approfondendo l’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna si può notare uno sconto del 18% effettuato sul prezzo precedente di 939 euro. Ciò significa che il costo finale di questo dispositivo Apple risulta essere di 770 euro. Un risparmio da tenere ben in considerazione se si vuole acquistare un iPhone nuovo di zecca, che poi tale modello risulta essere ancora piuttosto attuale sul mercato, pur non appartenendo all’ultima generazione.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

C’è attualmente disponibilità immediata su Amazon, con spese di spedizione gratuite e la possibilità di ricevere questo iPhone 13 nel giro di pochissimi giorni direttamente a casa propria. C’è un ulteriore aspetto da dover prendere in considerazione quando si acquista un dispositivo Apple su Amazon, infatti c’è la possibilità di pagare a rate con Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo. In questo modo più utenti avranno modo di arrivare all’acquisto di questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna.

Parliamo di una scelta Amazon da prendere in considerazione. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, ecco che questo top di gamma di Apple può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed è dotato di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Il processore è un A15 Bionic per prestazioni super veloci ed infine non manca la connettività 5G. Un ottimo device ad un buon prezzo.

