Purtroppo in questo venerdì 19 maggio non funziona Instagram correttamente, non si apre per nulla il social network ad alcuni utenti e ci sono altri problemi nell’esperienza d’uso della piattaforma. Non parliamo tuttavia di un vero e proprio down del servizio di proprietà di Meta, almeno per il momento.

Chiariamo esattamente quale sia la situazione che coinvolge gli utenti italiani ma anche quelli del resto del mondo. Per un gruppo non proprio ristretto di persone non funziona Instagram semplicemente perché non si apre l’app del social network sul proprio smartphone. In pratica, nonostante il login corretto con user name e password validi, ecco che la piattaforma restituisce un messaggio di errore. Ancora, chi invece è già autenticato e comunque dentro al suo profilo si imbatte anche in problemi diversi come il mancato caricamento del feed o vari rallentamenti che rendono l’esperienza di fruizione non piacevole come al solito.

Il portale Downdetector mette in evidenza, almeno alle ore 10:00 di questa giornata, decine e decine di segnalazioni di utenti ai quali non funziona Instagram. A dire la verità poi, anche nel tardo pomeriggio di ieri si è assistito ad anomalie molto simili a quelle odierne e dunque, in molti casi, la consultazione del feed o anche la pubblicazione di contenuti dal proprio profilo non è stata possibile. Per ora, lo staff di Instagram (attraverso i suoi canali ufficiali) non ha chiarito le cause dei malfunzionamenti odierni. Questi ultimi sembrano coinvolgere allo stesso modo sia l’app social per gli smartphone Android, sia quella per gli iPhone. Naturalmente la situazione è in continuo divenire e gli errori sopra menzionati potrebbero anche rientrare nel giro di poco tempo: non mancheranno eventuali aggiornamenti al riguardo, quando disponibili.

