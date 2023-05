La serie di smartphone di punta Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro dovrebbe essere lanciata entro la fine del 2023. Di recente, sono circolati in Rete diversi rumora e rapporti sui nuovi dispositivi, anche se i loro dettagli risultano ancora scarsi e di conseguenza non abbiamo molte informazioni tecniche su come potrebbero essere i telefoni. Tuttavia, il tipster Kuba Wojciechowski ha condiviso in esclusiva su Twitter un video relativo al Google Pixel 8 Pro che ha rivelato il design completo del telefono e dimostra anche come lo stesso funga anche da termometro per misurare la temperatura corporea.

Il Google Pixel 8 Pro dovrebbe sfoggiare una fotocamera frontale punch-hole molto simile al Pixel 7 Pro. Nella parte posteriore, ci saranno tre telecamere, ma questa volta il colosso di Mountain View ha inserito tutti e tre i sensori all’interno del modulo a forma di pillola. Anche il telaio metallico che ospita il modulo della fotocamera ha lo stesso aspetto del Pixel 7 Pro. Vi è una caratteristica diversa che sfoggerà il nuovo device di punta, ossia l’aggiunta sul retro dello smartphone di un nuovo sensore che funge da termometro a infrarossi, posizionato nella zona rialzata che ospita anche il modulo della fotocamera e il flash LED. Tale sensore è simile a quello utilizzato dalla maggior parte dei termometri senza contatto.

First leaked video of the Pixel 8 Pro showing off the phone and it’s new thermometer feature.



This phone looks 🔥 I genuinely can’t wait for Pixel 8 series to launch. Please let Tensor G3 be better 🙏🏼#Pixel8pro #googlepixel #teampixel #google



Leaks are from 91 mobiles pic.twitter.com/mg3I2BRO3u — Neil Sargeant (@Neil_Sarg) May 18, 2023

Per usare il termometro, non occorrerà fare altro che avvicinare il sensore bianco alla fronte (senza però toccare la pelle), assicurarsi che non ci siano accessori sulla fronte o sulla pelle, dopodiché bisognerà premere il pulsante di avvio ‘Start’ e spostare il device dal centro della fronte verso le tempie entro un tempo massimo di 5 secondi. Una volta misurata la temperatura corporea, il telefono vibrerà e poi potrete conoscere il vostro grado di temperatura. Ricordiamo che il termometro integrato sarà disponibile solo su Pixel 8 Pro in quanto richiede la presenza del sensore. I dati raccolti saranno poi archiviati e gestiti da Android Private Compute Core.

