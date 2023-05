Esiste un’app per risparmiare sulla benzina e sul diesel e dunque sul rifornimento della propria auto, moto e chi più ne ha più ne metta. Carbu – Prezzi Carburanti è lo strumento per smartphone che consente di, è proprio il caso di dirlo, guardare al centesimo del prezzo del litro del carburante delle stazioni di servizio. Avendo sempre a portata di mano il tool, sarà semplicissimo puntare sulla colonnina che ci consentirà di fare il pieno al minor costo possibile.

Funzionamento

L’app Fuel è disponibile in forma gratuita sia sul Play Store per smartphone Android, sia sull’App Store Apple per iPhone. Il primo accesso all’applicazione dopo l’installazione è semplice e veloce: visto che lo strumento dovrà fornirci informazioni sui prezzi applicati dalle stazioni di servizio vicine a noi, l’unica autorizzazione da gestire sarà quella relativa al rilevamento della posizione (solo durante l’utilizzo dello strumento o sempre).

Utilizzare quest’app per risparmiare sulla benzina e non solo non richiede, di base, la registrazione. Senza un account, si potrà avere accesso ad ogni informazione aggiornata sui prezzi ma è anche vero che non si potrà usufruire di alcuni plus. Ad esempio, non si potranno inserire alcune stazioni in un elenco di preferiti oppure consentire la ricezione di notifiche che avvisino l’utente del cambio di costo di un litro di carburante per la colonnina di proprio interesse. Insomma, l’esperienza da loggati resta più completa e anche consigliabile: tra l’altro, con l’aggiornamento dell’applicazione sui rispettivi store di questi giorni (più esattamente il 18 maggio), sarà possibile autenticarsi anche con account Apple o Google, dunque non effettuare una nuova registrazione.

Ad ogni avvio, l’app Fuel riporterà la mappa della zona in cui ci si trova, con la segnalazione di tutte le stazioni di servizio dell’area in un range di 5 Km. Per ognuna delle colonnine, verrà subito indicato il prezzo applicato ai carburanti. Le etichette associate saranno presentatr in colori diversi: quello verde per la stazione che applica il costo più conveniente, quello arancione per prezzi nella media e quello rosso ad indicare l’esborso più oneroso. A parte la visualizzazione su mappa, le stesse stazioni potranno anche essere ritrovate nella voce “Elenco” del menù principale. Qui si avranno informazioni più dettagliate sui costi per il servito e il self-service, ottenere indicazioni stradali per raggiungere il distributore e procedere alla scelta dei preferiti (previa autenticazione, come indicato prima e che verranno inclusi nell’apposita scheda). Il numero di stazioni presenti nella lista può essere anche filtrato a piacimento: ad esempio, si potrà stabilire una raggio di ricerca più ampio dei 5 Km, selezionare il carburante di proprio interesse e prevedere la presentazione dei risultati in ordine crescente o decrescente di prezzo.

Un paio di plus essenziali sono da mettere in evidenza per quest’app per risparmiare sulla benzina e altro carburante. Sempre dalla scheda Mappa, sarà possibile selezionare l’icona della campanella. Questa consentirà di attivare delle notifiche per ricevere gli aggiornamenti del cambio di prezzo delle stazioni di interesse. Altra feature interessante è quella presente nel menù a tendina posto in alto a destra e contrassegnato dalle tre barre orizzontali. Il riferimento è all’opzione “Cerca Indirizzo” per avere informazioni sui rifornimenti in un luogo specifico, magari lontano da noi, ma che si intende raggiungere molto presto.

Usabilità

Come facilmente intuibile dalla spiegazione delle principali funzioni dell’app, lo strumento appare estremamente semplice nell’utilizzo ed essenziale in ogni sua sezione. L’esperienza di utilizzo è ottimale, con informazioni ben leggibili e approfondite in ogni scheda. L’applicazione è stata testata in ogni suo aspetto e non ha mostrato lag o bug di alcun tipo.

Da segnalare anche la presenza decisamente discreta di un banner pubblicitario che non influisce nella ricerca di dati e informazioni. Proprio per non vedere gli annunci, è comunque prevista una versione premium con rinnovati termini di servizio.

