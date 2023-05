Se state pensando di acquistare un nuovo iPhone, sicuramente può fare al caso vostro l’offerta odierna di Amazon per l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Parliamo dell’ultimo top di gamma di Apple che si ritrova già ad un prezzo più basso sul famoso sito di e-commerce, merito anche di uno sconto piuttosto interessante. L’iPhone 14 è un modello di ultima generazione, anche se non ha avuto molta considerazione sul mercato, tanti utenti hanno preferito le varianti Pro, ma resta un dispositivo che non ha nulla da invidiare alla concorrenza.

Approfondiamo il nuovo calo del prezzo per iPhone 14 su Amazon oggi 18 maggio: l’offerta aggiornata

Altra promozione aggressiva, dunque, dopo quella dei giorni scorsi. Ecco quindi che l’offerta odierna di Amazon per l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna può essere l’occasione giusta per avere tra le mani un dispositivo di ultima generazione ad un prezzo più conveniente. Andando più nel dettaglio è stato applicato uno sconto del 22% sul prezzo da listino di 1029 euro, arrivando quindi ad un costo attuale di 799 euro.

Una cifra che potrà convincere qualche utente ancora titubante a riguardo e ricordiamo come non ci siano costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e nel giro di pochissimi giorni tale device arriverà nelle vostre case. Amazon permette inoltre anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa finale sarà dilazionata nel tempo. A questo punto vediamo quali sono le specifiche tecniche di questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici, non manca l’ottimo processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee.

uesto iPhone 14 può contare sulla connettività 5G, è inoltre resistente all’acqua ed alla polvere e dotato di ottima resistenza grazie alla presenza del vetro Ceramic Shield. C’è stato poi un netto miglioramento fotografico rispetto al passato, puntando su una fotocamera più evoluta che permette scatti migliori anche in condizioni di scarsa luminosità. Infine anche la batteria risulta essere più duratura, garantendo 20 ore di riproduzione video durante la giornata.