Virgin River 6 ci sarà. Netflix ha deciso di rinnovare la sua serie tv con largo anticipo, ancor prima del lancio della quinta stagione (in arrivo in autunno sulla piattaforma di streaming).

La quarta stagione, che è stata pubblicata nel luglio 2022, si è conclusa con un altro colpo di scena, che ha lasciato tutti a bocca aperta. I gemelli che Charmaine aspetta non sono in realtà di Jack, come tutti noi abbiamo creduto fin dalla seconda stagione.

Inoltre, tra le altre storyline che sono state sviluppate alla fine di Virgin River 4, c’è il fidanzamento di Jack e Mel, la quale ha finalmente appreso che il bambino che aspetta è il suo. Poi c’è Preacher, che pone fine al regno del terrore di Vince, liberando Paige e Christopher dal loro aguzzino. Ricky parte per l’addestramento militare di base; e Denny parla chiaro a Lizzie della sua diagnosi della malattia di Huntington.

Virgin River 5 ripartirà esattamente dal finale della quarta stagione. Il nuovo showrunner della serie, Patrick Sean Smith, ha assicurato a Tv Line che non ci sarà alcun salto temporale.

Nel cast di Virgin River: da Alexandra Breckenridge nei panni di Mel Monroe; Martin Henderson nei panni di Jack Sheridan; Colin Lawrence nei panni di Preacher Middleton; Jenny Cooper nei panni di Joey Barnes; Lauren Hammersley nei panni di Charmaine Roberts; Annette O’Toole nei panni di Hope McCrea; Tim Matheson nei panni di Doc Mullins; Benjamin Hollingsworth nei panni di Dan Brady; Grayson Gurnsey interpreta Ricky; Sarah Dugdale è Lizzie; Zibby Allen è Brie Sheridan; Marco Grazzini è Mike Valenzuela; Mark Ghanimé torna nel ruolo del Dr. Cameron Hayek; e infine Kai Bradbury è Denny Cutler.

Per Virgin River 6 dovremo aspettare almeno il prossimo anno.

