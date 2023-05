Mentre cresce l’attesa per l’uscita di But Here We Are, ecco il nuovo singolo dei Foo Fighters. Under You, questo il titolo, è la seconda anticipazione dell’undicesimo album in studio di Dave Grohl e soci dopo la scomparsa di Taylor Hawkins. Verso la fine di aprile la band ha rotto il silenzio con Rescued, un fulmine a ciel sereno dopo tanti giorni di teaser e allusioni sui canali social.

Il nuovo album dei Foo Fighters dopo Taylor Hawkins

Per i Foo Fighters è tempo di ricominciare. Dalla morte di Taylor Hawkins tante sono state le speculazioni sul futuro della band di Dave Grohl, dal totonomi sui batteristi che avrebbero preso parte al tour – con Matt Cameron costretto a smentire – ma soprattutto un grande punto interrogativo sugli impegni discografici. But Here We Are – letteralmente “ma eccoci qui” – è la risposta. Il disco sarà fuori il 2 giugno 2023 e non si escludono altre anticipazioni.

A proposito del disco, la band ha dichiarato:

“‘But here we are’ è una testimonianza dei poteri curativi della musica, dell’amicizia e della famiglia. Coraggioso, danneggiato e decisamente autentico, l’album si apre con ‘Rescued’, la prima di 10 canzoni che esplorano la gamma emotiva dalla rabbia e dal dolore alla serenità e all’accettazione, e una miriade di punti intermedi”.

Il nuovo singolo dei Foo Fighters

Under You accorcia le distanze, se pensiamo che all’uscita di But Here We Are mancano poco più di due settimane. Il brano è nient’altro che un pop punk malinconico, decisamente lontano dal post grunge di cui i Foo Fighters sono tra i più autorevoli portavoce.

Lontanamente Under You ricorda No Way Back ma anche Times Like These, dunque le canzoni apparentemente gioiose della squadra di Dave Grohl ma che nascondono quel velo di amarezza che la band, inevitabilmente, sta vivendo dalla morte del leggendario batterista.

Testo

[Verse 1]

I woke up and walked a million miles today

I’ve been lookin’ up and down for you

All this time it still feels just like yesterday

That I walked a million miles with you [Pre-Chorus]

Over it

Think I’m gettin’ over it

But there’s no gettin’ over it [Chorus]

There are times that I need someone

There are times I feel like no one

Sometimes I just don’t know what to do

There are days I can’t remember

There are days that last forever

Someday I’ll come out from under you

Out from under you [Verse 2]

Someone said I’ll never see your face again

Part of me just can’t believe it’s true

Pictures of us sharing songs and cigarettes

This is how I’ll always picture you



[Pre-Chorus]

Over it

Think I’m gettin’ over it

But there’s no gettin’ over it [Chorus]

There are times that I need someone

There are times I feel like no one

Sometimes I just don’t know what to do

There are days I can’t remember

There are days that last forever

Someday I’ll come out from under you

Out from under you [Post-Chorus]

Out from under you [Chorus]

There are times I think it’s over

There are times I can’t recover

Sometimes I just don’t know what to do

There are days I can’t remember

There are days that last forever

Someday I’ll come out from under you

Out from under you

[Post-Chorus]

Out from under you [Outro]

Out from under you

Out from under you

Out from under you

